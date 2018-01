Meia da base do Cruzeiro deve reforçar Grêmio por empréstimo

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Recentemente, Cruzeiro e Grêmio viabilizaram um negócio que mandou o lateral-direito Edílson para Minas Gerais e o meia-atacante Alisson para o Sul. No entanto, a relação entre os dois times ganhou um novo capítulo: uma das joias celestes, o meia Thonny Anderson vai defender a equipe gaúcha por empréstimo.

Quem externou essa tratativa foi o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, em entrevista coletiva nesta quarta (3). “Foi especulado o nome do Mayke. O Palmeiras contratou outro lateral-direito, então o Mayke poderia ir para o Grêmio. Mas o Palmeiras não libera. Então o Thonny Anderson será enviado ao Grêmio. Não é em troca do Edílson. Está indo emprestado, como o Cruzeiro empresta para outros clubes. É uma parceria entre Cruzeiro e Grêmio”, disse.

Itair deixou claro que a negociação envolvendo Thonny Anderson independe da que engloba Edílson e Alisson. Antes da coletiva do vice-presidente do clube, o técnico Mano Menezes chegou a citar o meia como possível nome para subir ao profissional. “O Victor Luiz, o Vitor Eudes e estou pensando em outro nome no meio. Thonny Anderson é um bom nome”, comentou o treinador da Raposa.

O meia Thonny Anderson é da base do Cruzeiro. No ano passado, venceu a Copa do Brasil Sub-20 com a equipe mineira, além da Supercopa da categoria, como capitão do time. O meio-campo celeste tem Thiago Neves, Arrascaeta, Rafinha, Robinho, Messidoro, tendo perdido Alisson e Elber nos últimos dias.