Henrique nega desconforto com salários atrasados e confia em acertos : "Cruzeiro sempre honra"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O vice-presidente de futebol Itair Machado, dirigente do Cruzeiro, afirmou nessa quarta (3), em coletiva na Toca da Raposa, que o clube mineiro está com salários atrasados. A pendência é referente aos meses de novembro e dezembro, além de 13º. Nesta quinta, o volante e capitão do time, Henrique, afirmou que os atletas celestes estão cientes da situação e que confia no devido pagamento.

"Claro que todo funcionário quer receber, mas tivemos uma pré-conversa e já esclareceram o salário do ano passado, de novembro, o 13º [salário], mas a gente está ciente disso. Cruzeiro sempre foi um clube que paga, que honra com seu honorários, e o mais breve possível vão acertar com todos nós. Estamos cientes, porque já conversamos e nos explicaram a situação do Cruzeiro", afirmou.

A lacuna, que foi deixada pela gestão de Gilvan de Pinho Tavares, está agora nas mãos do presidente Wágner Pires de Sá, além de todo o corpo diretivo que montou para acompanhá-lo no triênio 2018/20. Questionado sobre as novas caras da cúpula celeste, o volante afirmou que é a alteração demandará certo tempo até se firmar.

"A gente sempre vê com bons olhos. Sabemos que toda mudança, até acostumar, leva algum tempo, mas são pessoas que demonstraram competência, que vêm pra ajudar o Cruzeiro e elevar ainda mais o nome do clube. Isso é importante, todos andando em sincronia, remando o barco para o mesmo lado. A grandeza do Cruzeiro pede pessoas com qualidade e vamos caminhar juntos", disse.

Após Henrique conceder coletiva na Toca da Raposa, os jogadores do time mineiro realizaram trabalhos internos no CT do clube. No campo, apenas o zagueiro Léo e o lateral-esquerdo Bryan realizaram atividades separadas. O Cruzeiro se reapresentou nessa quarta e está apenas em seu segundo dia de atividades em 2018.