Fred é apresentado no Cruzeiro e demonstra amor ao clube: "Time do coração"

Atacante retorna ao Cruzeiro após 12 anos (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

De volta ao Cruzeiro, Fred foi oficialmente apresentado como reforço para a temporada 2018 na tarde desta quinta-feira (4). O atacante defenderá o clube celeste por três temporadas. Do lado do presidente Wagner Pires de Sá e do vice-presidente de futebol Itair Machado, o atacante mostrou estar feliz com o retorno ao clube estrelado.

“Para mim é um motivo de muita alegria. Desde quando o Itair e o Wagner entraram em contato com meus representantes, já foi um motivo de grande satisfação para mim. Considero essa vinda para o Cruzeiro como um milagre de Deus. Graças a Deus tenho a oportunidade de vestir essa camisa, que é o time do meu coração. Joguei pelo Fluminense por oito anos, mas desde aquela época já falava que meu time era o Cruzeiro. É correr atrás para as coisas voltarem ao normal, a rede balançar e a gente conquistar mais títulos", declarou.

Em sua primeira passagem pelo time mineiro, Fred marcou 56 gols em 71 partidas. Artilheiro em todos os clubes em que passou, o novo camisa 9 celeste espera manter a boa marca.

“Quero fazer mais gols do que todos os anos da minha carreira. Gosto de marcar em todos os jogos. Mas não é fácil, é difícil colocar uma meta. Garanto que vou dar a vida para fazer gols e todos os jogos, se não vou dar passes, prender a marcação, ajudar o companheiro. Vamos ver o que vai acontecer, não tem nada melhor do que o tempo para a gente ver. Quero manter a pegada e o ritmo forte de gols”, disse.

Em ritmo de pré-temporada, Fred já realizou trabalhos em campo junto dos novos companheiros de equipe. Os reforços Marcelo Hermes e Egídio também participaram do das atividades físicas com o elenco.