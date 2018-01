Bruno Silva comemora acerto com Cruzeiro em rede social: "Cheguei"

(Foto: Reprodução/Instagram)

Entre polêmicas e postagens, Bruno Silva se mostra um grande fã de redes sociais. Nesta quinta-feira (4), o volante adicionou um novo capítulo em sua galeria ao comemorar um suposto acerto com Cruzeiro, dando fim à novela que envolve Botafogo e Ponte Preta. No entanto, a imagem postada pelo atleta não é oficial e o clube celeste não se manifestou sobre o assunto.

"Cheguei! Cabuloso", escreveu o jogador junto a várias raposas após a publicação de uma foto com os dizeres "bem-vindo, Bruno Silva".

O acerto de Bruno Silva com o Cruzeiro ainda não foi finalizado, mas está próximo de um final feliz. O clube mineiro acertou o pagamento dos R$ 4 milhões necessários para tirá-lo do Botafogo. O volante já realizou exames médicos na Toca da Raposa para assinar contrato.

De acordo com apuração da VAVEL Brasil, a transferência custou R$ 5 milhões aos cofres do Cruzeiro pois também envolvia a Ponte Preta - que ficará com R$ 1 milhão. A Macaca, detentora de 60% dos direitos econômicos do atleta, havia fixado o valor anteriormente citado.

Confira a postagem do jogador:

Bruno Silva já havia causado polêmica envolvendo o Cruzeiro nas redes sociais anteriormente. Em dezembro, o jogador divulgou um vídeo onde aparece ao lado de um amigo, direcionando um recado para a torcida celeste e provocando o Atlético-MG. "Cheguei, Cruzeirão cabuloso. Vamos atropelar as f..... Cheguei",

Sassá foi outro que usou as redes sociais para comemorar a chegada de Bruno Silva. O atacante postou uma foto ao lado do novo companheiro com a mensagem: "Chegou o homem". Eles jogaram juntos no Botafogo durante as temporadas 2016 e 2017.