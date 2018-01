Egídio enaltece Cruzeiro em apresentação oficial na Toca da Raposa: “Colecionador de títulos”

Google Plus

O jogador estava acompanhado do Presidente Wagner Pires de Sá e diretor de futebol Marcelo Djian (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

De volta à Toca da Raposa, o lateral-esquerdo Egídio foi oficialmente apresentado como reforço do Cruzeiro para a temporada 2018, nesta sexta-feira (5). O jogador, bicampeão brasileiro com o clube celeste em 2013 e 2014, não escondeu a felicidade de retornar a Belo Horizonte.

“Estou muito feliz de estar voltando para a Toca, onde, durante meus 12 anos de carreira, fui mais feliz. Quando surgiu a oportunidade de voltar à Toca, tanto eu quanto minha família ficamos muito felizes. Agora, nosso maior foco para 2018 é ganhar a Copa Libertadores. O plantel que temos é para brigar por tudo que temos este ano”, disse.

O novo dono da camisa 6 não poupou elogios ao Cruzeiro e espera ser o melhor da posição novamente, assim como em sua primeira passagem pelo clube. "Só tem história quem tem títulos. E o Cruzeiro é um colecionador de títulos. Pelo que já fiz e vou fazer, me sinto no direito de beijar essa camisa. Aqui voltarei a ser o melhor lateral-esquerdo do Brasil”, frisou.

Ganhador do Campeonato Mineiro e o Brasileirão duas vezes. O jogador, de 31 anos, enalteceu a força do elenco celeste e o que time briga por conquistas.

“Nosso principal objetivo é a Libertadores. Mas não podemos nos esquecer dos outros campeonatos, pois temos elenco. Em 2014 quase ganhamos a Tríplice Coroa, chegamos à final da Copa do Brasil. Em 2018 está bem parecido com os anos de 2013 e 2014”, falou.

Pé quente?

Por onde passou, Egídio sempre conquistou títulos. Há 11 anos o esportista carrega nada mais que 17 troféus em seu currículo. A lista que começa em 2006 ficou em branco apenas em 2017.

Flamengo

Copa do Brasil: 2006

Campeonato Carioca: 2008, 2009 e 2011

Taça Guanabara: 2008 e 2011

Taça Rio: 2009 e 2011

Vitória

Campeonato Baiano: 2010

Copa do Nordeste: 2010

Goias

Campeonato Goiano: 2012

Campeonato Brasileiro - Série B: 2012

Cruzeiro

Campeonato Brasileiro: 2013 e 2014

Campeonato Mineiro: 2014

Palmeiras

Copa do Brasil: 2015

Campeonato Brasileiro: 2016