Egídio apresentado, Bruno Silva em campo e Bryan fora: o terceiro dia da pré-temporada do Cruzeiro

(Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Bruno Silva foi a grande novidade do terceiro dia de trabalho do Cruzeiro na pré-temporada. Anunciado oficialmente, mas ainda não apresentado, o volante participou do treino desta sexta-feira (5) na Toca da Raposa II, na atividade que teve dois turnos. Foi a primeira vez que o elenco realizou trabalhos com bola e iniciou a concentração para disputa do Campeonato Mineiro.

Além de Bruno, o treinamento contou com mais três dos seis reforços desta janela de transferência: Fred, Marcelo Hermes e Egídio, apresentado nesta sexta-feira. Entre as ausências, o lateral-direito Edílson foi liberado pela comissão técnica devido ao desgaste sofrido pela temporada no Grêmio e o atacante David está em Salvador, tratando de lesão na coxa.

Dos nomes presentes no elenco da Raposa desde a temporada passada, as ausências mais sentidas ficaram por conta do volante Ariel Cabral, que realizou atividades internas , e o atacante Sassá, que sofre com dores no joelho direito e está no departamento médico. Bryan, liberado pela Raposa para acertar com o Vitória por empréstimo de um ano, foi outro que não apareceu.

Outras ausências, mas já entregues à preparação física, são os de Dedé, Ezequiel e Raniel. O zagueiro se recupera de lesão no joelho que o persegue nas duas últimas temporadas, o lateral-direito faz tratamento para lesão no quadril e o atacante se recupera de distensão nas duas coxas, sofrida durante a final da Copa do Brasil.

O treinamento desta sexta-feira foi divido na academia do clube, pela parte da manhã, onde os atletas fizeram trabalho físico de força e prevenção, e no campo durante a tarde, onde treinaram com bola. O Cruzeiro estreia na temporada contra o Tupi, dia 17, às 21h45, pelo Campeonato Mineiro.