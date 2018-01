Com três opções para a lateral esquerda, Cruzeiro libera Bryan para negociar com o Vitória

Partida entre Botafogo e Cruzeiro, pela 38 ª rodada do Campeonato Brasileiro ( Foto: Rafael Ribeiro/Light Press)

Na tarde desta sexta-feira (5), os jogadores tiveram o primeiro trabalho com a bola. Alguns de folga e outros na transição física. Entretanto, o lateral-esquerdo Bryan, não apareceu na Toca da Raposa II. O Cruzeiro liberou o jogador para acertar com o Vitória por empréstimo de um ano.

A liberação do atleta de 25 anos tem ligação com a contratação do atacante David, que ainda não se apresentou. Um dos destaques do América-MG na conquista do Campeonato Mineiro de 2016, despertou interesse do Cruzeiro, na qual tem contrato até 2019.

Pelo time celeste, Bryan disputou apenas 32 partidas e não marcou nenhum gol. Para esta temporada se tornaria a terceira opção para setor, já que a Raposa foi ao mercado e buscou dois nomes: Egídio, ex-Palmeiras, e Marcelo Hermes, emprestado pelo Benfica. Além disso, a comissão técnica decidiu promover Victor Luiz, de 20 anos, ala esquerdo das categorias de base da Raposa.

O Cruzeiro já confirmou seis contratações. Os laterais-esquerdos Egídio e Marcelo Hermes, o atacante Fred, o clube acertou com o lateral-direito Edílson, o volante Bruno Silva e o atacante David.