Resultado Cruzeiro x Inter de Bebedouro pela Copa São Paulo (3-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada da primeira fase da Copa São Paulo, a ser disputada no estádio Sócrates Stamato.

Cruzeiro: Gabriel Brazão; Lucas Soares; Cacá; Edu; Raphinha; Marcio; Vander; Vitinho; Alesson; Marcelo; Tiago Reis

48' FIM DE JOGO!

45' Teremos 3 minutos de acréscimo.

44' A partida se aproxima do fim e o time do Cruzeiro chega tranquilamente para a próxima fase com o resultado de hoje.

Na falta anterior, o zagueiro Edu tomou cartão amarelo e está suspenso do primeiro jogo de mata-mata da equipe celeste.

40' Após levantamento rasteiro, a bola é afastada e a Inter de Bebedouro fica com o lateral.

39' Falta na parte lateral da grande área para a equipe do Inter. VEM BOLA PRA ÁREA DO CRUZEIRO.

36' Cartão amarelo para o jogador do Cruzeiro João Diogo.

34' Outro titular nas outras partidas da competição entra em campo, Cesinha. Sai o autor do primeiro gol Alesson, sentindo.

29' O jogo dá uma esfriada.

21' Após cobrança de falta explodir na barreira, a bola sobra para Zé Gabriel, que tenta uma finalização que assusta o goleiro Givaldo mas vai pra fora.

19' O atacante Marcelo, autor do segundo gol, sai para a entrada de João Diogo, que foi titular nas outras duas partidas da Copinha.

13' Cartão Amarelo para Marcelo, camisa 11 do Cruzeiro após falta dura perto da lateral do campo.

11' O time do Inter tenta crescer no jogo, arriscando tudo para se classificar, mas a equipe mineira se mostra organizada e tenta segurar os ânimos da equipe local.

5' Fernandinho cobra bem o pênalti, o goleiro Gabriel Brazão acerta o canto, quase segura a bola, mas a bola chora e entra. 3 a 1.

5' GOL DO INTER

4' Em bola espirrada, Ferrarinho acredita na jogada e acaba sofrendo a penalidade

4' PÊNALTI PARA O INTER DE BEBEDOURO

O time do cruzeiro também faz uma mudança e vem para confirmar a classificação.

1' Rola a bola. Começa o segundo tempo

E teve mudança na equipe do Inter de Bebedouro. Foram 3 alterações na busca da reação.

Equipes já em campo para a segunda etapa

Mesmo com a vitória até então tranquila, o Cruzeiro só garante a 1º colocação do grupo 12 se o Nova Iguaçu não vencer sua partida as 18h contra o Batatais.

Enquanto isso, o estreante na Copinha, Inter de Bebedouro, mesmo jogando em casa vê a eliminação se aproximar e seu jovem goleiro, Givaldo em uma tarde bastante infeliz em lances vitais da partida.

Por enquanto neste primeiro tempo, a equipe celeste, que veio pra partida precisando da vitória para a classificação sem sustos, não toma conhecimento do adversário e vence por 3 a 0 sem muitas dificuldades.

45' Final de 1º Tempo.

44' O lateral-direito Lucas Soares faz bela jogada individual, costura na entrada da área e finaliza de esquerda no canto do goleiro Givaldo, não tão forte, mas o goleirão aceita! 3 a 0.

44' GOL DO CRUZEIRO!!!

43' O time mineiro valoriza a posse de bola neste final de 1º tempo em Bebedouro.

36' Lindo drible de Vitinho no meio campo.

34' O Inter de Bebedouro tenta voltar pro jogo, mas uma falta marcada para a equipe é chutada muito longe do gol de Brazão, que ainda não sofreu sustos no jogo depois da liderança celeste na partida.

28' QUASE O TERCEIRO! Vitinho chega ao fundo com facilidade de novo, rola pra trás e Marcelo erra o chute. O Cruzeiro assusta!

27' Com 2 gols em dois minutos, o time do Cruzeiro segue apertando e agora a equipe local quase não fica com a bola.

22' Após o primeiro gol, a equipe celeste troca passes, chega com facilidades à área do Inter, faz a finalização com Vitinho, o goleiro Givaldo espalma e o artilheiro do último ano Marcelo, só empurra pro gol. 2 a 0

22' Gol do Cruzeiro!!!

20' O goleiro Givaldo tentou executar um drible em frente ao atacante celeste, que deixou a perna dificultando o movimento do goleiro, e a bola somente rolou pro gol.

20' QUE LAMBANÇA! Gol do Cruzeiro!!!

19' Inter de Bebedouro, jogando em casa tenta crescer no jogo usando principalmente Ferrarinho, mas encontra muitas dificuldades em chegar até a meta de Brazão

13' Falta para o Cruzeiro a média distância. Marcelo tenta bater direto e a bola estoura na barreira. Cruzeiro crescendo no jogo.

11' O time do Cruzeiro começa a tocar mais a bola e chegar mais ao ataque, mas ainda não conseguiu assustar o goleiro Givaldo.

4' A equipe do Inter de Bebedouro não deixa barato e já devolve o susto tomado com uma grande bola enfiada para Ferrarinho, que conclui tirando de Brazão e a bola sai tirando tinta da trave celeste. Segue 0 a 0.

3' Primeira boa chance para a equipe do Cruzeiro, em bola enfiada para Tiago Reis, o atacante tira do goleiro mas acaba ficando sem ângulo para concluir e sai com a bola.

0' Bola em jogo! Começa a partida

Já a equipe do Cruzeiro foi escalada por Emerson Ávila com: Gabriel Brazão; Lucas Soares; Cacá; Edu; Raphinha; Marcio; Vander; Vitinho; Alesson; Marcelo e Tiago Reis

O time do Inter de Bebedouro está escalado com: Givaldo; João Cleber; Costa; Daniel; Bruno; Iago Pereira; Niltinho; Jean Carlos; Ferrarinho; Lucas Souza e Fernandinho

Times já em campo para a partida! Vamos para as escalações.

A outra partida do grupo 12 ocorre as 18h, mas o Cruzeiro se garante na próxima fase com uma vitória simples hoje.

Seja bem-vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Cruzeiro x Inter de Bebedouro ao vivo no estádio Sócrates Stamato, valendo pela 3º e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. A transmissão começará na hora da partida, as 16h aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Cruzeiro é o vice-líder do Grupo 12 com três pontos. O líder é o Nova Iguaçu com quatro pontos somados.

Para se classificar sem sustos, uma vitória simples garante os jovens do Cruzeiro na próxima fase.

Curiosidade: Em 1974 o Cruzeiro aplicou a maior goleada da Copinha, 14 a 0 em cima do Vasco de Itapecirica.

A Raposa busca ser bicampeã do torneio, a primeira vez foi em 2007, em time que tinha o goleiro Rafael e o atacante Guilherme, hoje no Atlético-PR.

Destaque celeste, o goleiro Gabriel Brazão concedeu entrevista após a última partida e se mostrou confiante com a classificação: "Estamos tranquilos, vamos em busca da vitória e da classificação no próximo jogo", comentou.

ÚLTIMA PARTIDA DO CRUZEIRO!

O Cruzeiro foi surpreendido na última rodada e perdeu para o Nova Iguaçu, pelo placar de 1 a 0.

ÚLTIMA PARTIDA DO INTER DE BEBEDOUROS!

Jogando em casa nessa fase de grupos da Copinha, o Inter de Bebedouro busca uma classificação histórica para o mata mata da competição. Na última partida, um empate por 0 a 0 contra o Batatais.