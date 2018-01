Jogo Cruzeiro x Inter de Bebedouro AO VIVO hoje pela Copa São Paulo (0-0)

Google Plus

Seja bem-vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Cruzeiro x Inter de Bebedouro ao vivo no estádio Sócrates Stamato, valendo pela 3º e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. A transmissão começará na hora da partida, as 16h aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Cruzeiro é o vice-líder do Grupo 12 com três pontos. O líder é o Nova Iguaçu com quatro pontos somados.

Saiba mais! Copinha VAVEL: relembre o último título do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Para se classificar sem sustos, uma vitória simples garante os jovens do Cruzeiro na próxima fase.

Curiosidade: Em 1974 o Cruzeiro aplicou a maior goleada da Copinha, 14 a 0 em cima do Vasco de Itapecirica.

Saiba mais! Copinha VAVEL: A grandes revelações do Cruzeiro na história da Copa SP

A Raposa busca ser bicampeã do torneio, a primeira vez foi em 2007, em time que tinha o goleiro Rafael e o atacante Guilherme, hoje no Atlético-PR.

Destaque celeste, o goleiro Gabriel Brazão concedeu entrevista após a última partida e se mostrou confiante com a classificação: "Estamos tranquilos, vamos em busca da vitória e da classificação no próximo jogo", comentou.

ÚLTIMA PARTIDA DO CRUZEIRO!

O Cruzeiro foi surpreendido na última rodada e perdeu para o Nova Iguaçu, pelo placar de 1 a 0.

ÚLTIMA PARTIDA DO INTER DE BEBEDOUROS!

Jogando em casa nessa fase de grupos da Copinha, o Inter de Bebedouro busca uma classificação histórica para o mata mata da competição. Na última partida, um empate por 0 a 0 contra o Batatais.