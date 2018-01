Cruzeiro e Sport conversam pela contratação do volante Rithely

(Foto: Divulgação/Sport)

O mercado de transferências do Cruzeiro foi o mais movimentado do futebol brasileiro nesta temporada. E após a confirmação de seis contratações, a Raposa se movimenta para concluir a sétima. Segundo apuração da VAVEL Brasil, o nome do volante Rithely, do Sport, foi oferecido e pode ter sua situação resolvida na próxima semana.

Cruzeiro e Sport avançaram nas conversas. O clube pernambucano trabalha com duas opções: ida em definitivo por 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos econômicos ou R$ 2 milhões pelo empréstimo com opção de compra por uma temporada. Em ambos os casos, haveria ida de jogadores celestes além de compensação financeira.

O Sport é dono de 100% dos direitos do atleta e também abriu conversa com outros clubes. O Internacional, por exemplo, é forte candidato na briga por Rithely e tem a prioridade na negociação. O Colorado enviou proposta de empréstimo por um ano com cláusula de compra de 50% dos direitos. Com a chegada do Cruzeiro, os gaúchos terão de cobrir a proposta ou deixar as conversas seguirem.

Para a posição, o Cruzeiro conta com os também volantes Henrique, Ariel Cabral, Lucas Silva e Bruno Silva, apresentado nesta terça-feira (9) na Toca da Raposa II. Outro nome cotado como possibilidade para ser o sétimo reforço cruzeirense é o do meia Zé Rafael, do Bahia, mas a alta pedida do clube baiano dificulta o negócio.