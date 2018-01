Bruno Silva é apresentado e se diz motivado em defender o Cruzeiro: "Realização de um sonho"

Google Plus

Volante já treinou com o resto do grupo celeste (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Depois de três meses de negociação, Bruno Silva foi confirmado e apresentado como mais um reforço celeste para a temporada. O volante assinou com o Cruzeiro por três anos e o clube investiu cerca de R$ 5 milhões para contratá-lo.

“É chata a novela. Negociação que se arrasta, mas aumenta minha responsabilidade. Vou assumir essa responsabilidade. Não foi em vão o que fizeram. Quero mostrar o que o Bruno tem. Eu agradeço ao presidente e ao Itair por todo o esforço. É trabalhar para retribuir dentro de campo”, disse o jogador ao ser apresentado por Itair Machado.

Mineiro, o fator família foi decisivo para o retorno de Bruno Silva à Belo Horizonte. “Estou realizando um sonho de jogar na minha terra, num grande clube, grande campeão. Ansioso para fazer o que eu sei fazer”, comentou.

+ Especulado no Cruzeiro, Bruno Silva é eleito o melhor volante do Brasileirão 2017

No Botafogo, de Jair Ventura, o jogador vinha sendo utilizado um pouco mais avançado, assim como Robinho, no Cruzeiro. Em tese, Bruno Silva disputará uma vaga com o camisa 19 celeste na equipe de Mano Menezes.

“É uma função nova, o Jair (Ventura) que me colocou porque falava que eu tinha muita força. Eu procuro me cuidar para fazer o que faço, jogar o tanto que jogo. Como falei, respeitando todo mundo, quem está aqui está na frente, mas com todo respeito vim para brigar por posição. Bruno veio para procurar o espaço”, concluiu.

Foi na equipe carioca que o volante descobriu seu papel mais ofensivo dentro de campo. Foram 111 partidas pelo Botafogo e 14 gols marcados. Pela Chapecoense, Bruno Silva atuou em 53 jogos e anotou seis tentos.