Sétimo reforço? Cruzeiro se aproxima de acerto com Mancuello, meia do Flamengo

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Depois que Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, afirmou que o clube celeste está no mercado para trazer seu sétimo reforço de 2018, nomes não param de surgir. Jogadores como Zé Rafael, do Bahia, e Rithely, do Sport, foram dois dos mais citados, mas outro atleta apareceu nesse contexto nessa terça (10). A Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, noticiou que a equipe mineira está interessada no meia Mancuello, do Flamengo.

Em conversas com a VAVEL Brasil, o empresário do jogador, Uriel Pérez, confirmou que as negociações estão avançadas e que faltam apenas detalhes. Ainda nesta semana pode haver alguma definição quanto à possível transferência do meia para a Raposa, com atualizações já nesta quarta (10).

Pérez ainda declarou que Flamengo e Cruzeiro estão negociando a venda (e não empréstimo) de Mancuello. O argentino terá vínculo de três anos com a Raposa. Seu contrato com o clube carioca, que detém 90% de seus direitos econômicos, vai até 2020.

Vindo do Independiente - clube de onde é cria da base e ídolo -, Mancuello foi contratado pelo Flamengo em janeiro de 2016 por 3 milhões de dólares. De lá para cá, foram 69 atuações com a camisa rubro-negra, com dez gols marcados. O argentino de 28 anos entrou em campo pela última vez no dia 30 de novembro de 2017, na vitória carioca por 2 a 0 sobre o Junior Barranquilla, na semifinal da Sul-Americana.

A VAVEL Brasil tentou contato com dirigentes do Flamengo para comentar a negociação, mas não obteve resposta até o lançamento desta matéria. Da mesma forma, a reportagem tentou falar com representantes do Cruzeiro, mas ainda não teve retorno da diretoria celeste.

Para esta temporada, o Cruzeiro já anunciou seis reforços: os atacantes David e Fred, os laterais Edílson, Marcelo Hermes e Egídio, e o volante Bruno Silva. Apenas o meio-campo e a zaga da Raposa não tiveram chegadas, mas com a possível contratação de Mancuello, apenas a defesa celeste ficaria sem cara nova.

Em 2018, dez atletas já deixaram a equipe da Gávea, que recentemente anunciou Paulo César Carpegiani como novo treinador. Nove atletas foram emprestados a clubes do Brasil e do exterior, ao passo que Márcio Araújo foi cedido à Chapecoense.