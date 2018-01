Fábio avalia pacote de reforços do Cruzeiro para 2018: "Agregou muito em termos de qualidade"

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Capitão do Cruzeiro por anos, o goleiro Fábio já passou a braçadeira para o volante Henrique, mas segue como um dos líderes do elenco celeste. Nesta temporada, sua 14ª consecutiva como titular da meta cruzeirense, o arqueiro conheceu novos companheiros com a movimentação da Raposa no mercado e comentou sobre as aquisições da cúpula mineira.

"Agregaram muito em termos de qualidade em relação ao que tínhamos no ano passado, e isso é fundamental pelas adversidades que vamos encontrar na temporada. Entrosamento vem com o dia a dia. Fora de campo, isso é mais rápido pelo período concentrado. Dentro de campo, o dia a dia, aliado ao trabalho que vem sendo realizado na pré-temporada, vai dar o alicerce para que a gente possa ter uma base forte para 2018", disse o camisa 1 do Cruzeiro.

A Raposa anunciou os laterais Edílson, Egídio e Marcelo Hermes, o volante Bruno Silva e também os atacantes Fred e David. A equipe mineira busca ainda um sétimo reforço, que tem grandes chances de ser o meia Mancuello, argentino que atualmente defende o Flamengo.

Campeão da Copa do Brasil de 2017, o Cruzeiro terá a difícil missão de buscar a Libertadores nesta temporada. A Raposa tem duas taças do torneio continental e vai em busca do tri. Para Fábio, é hora de aproveitar o que foi feito de bom no ano passado e amenizar o atrapalhou os percursos celestes.

"A gente precisa deixar que as coisas produtivas que fizemos em 2017 sejam um espelho para esta temporada. Da mesma forma, amenizar o que não foi da forma que esperávamos, com o que sofremos em determinados momentos. Isso que o Mano tenta passar. Fomos campeões da Copa do Brasil com merecimento, mas temos que provar tudo novamente", comentou o jogador.

"Vejo uma equipe forte, mas toda equipe assim precisa ser provada na temporada. Já vimos times fortes antes de começar a temporada que não tiveram rendimento. Temos uma equipe forte que precisa trabalhar focada no que quer, pensando em grandes conquistas. Precisamos passar credibilidade para o nosso torcedor, e é a expectativa de todos", completou.