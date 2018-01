Cruzeiro encara Rio Branco para seguir sonhando com o bicampeonato da Copa SP

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Nesta quinta feira (11) o Cruzeiro enfrenta o Rio Branco, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 17h15, em Bebedouro. A Raposa avançou de fase após se classificar na primeira colocação do Grupo 12, com 66% de aproveitamento nos três jogos que disputou. Já o Rio Branco avançou após ser o segundo colocado do Grupo 11, com 44,4% de aproveitamento.

No Grupo 12, a Raposa decidiu sua vaga somente na última rodada. Com duas vitórias e uma derrota, o Cruzeiro venceu o Inter de Bebedouro por 3 a 1 e avançou de fase em primeiro lugar, com seis pontos.

A situação do Rio Branco no Grupo 11 não foi muito diferente. A equipe paulista também avançou de fase na última rodada, ao vencer o Juventude por 2 a 0. Com uma derrota, um empate e uma vitória, o Rio Branco ficou na segunda colocação do grupo com quatro pontos somados.

A Raposa segue em busca do bicampeonato na competição. Em 2017, o primeiro título do time estrelado completou 10 anos e o Cruzeiro segue na trajetória para conquistar seu segundo triunfo. O zagueiro celeste Gustavo Grissi se manifestou sobre o momento da equipe na competição.

"Descontrair faz parte devido à classificação importante que alcançamos. É algo sadio e que mostra nossa união. O grupo está de parabéns e já pensando no Rio Branco-SP. Precisamos nos concentrar novamente para buscar a vitória e a classificação para a próxima fase”, disse.

Já o time paulista nunca conquistou um título na competição. Em 2008, o Rio Branco foi vice-campeão da Copa São Paulo, depois de uma derrota por 2 a 0 para o Figueirense. A vaga garantida para a próxima fase veio somente no último jogo da fase de grupos e a equipe vem com ânimos renovados para enfrentar a Raposa.

O vencedor da partida entre Cruzeiro e Rio Branco-SP desta tarde (11) vai encarar na Terceira Fase o vencedor da partida entre Paraná Clube e Batatais-SP.