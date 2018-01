Oficial: Cruzeiro anuncia acerto com meia Mancuello, do Flamengo

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O sétimo reforço do Cruzeiro para 2018 é Federico Mancuello. Como já vinha sendo noticiado, a Raposa estava bem perto de acertar com o meia do Flamengo e assim o fez, conforme divulgação oficial do clube celeste nesta quinta-feira (11). O argentino chega a Minas Gerais para um vínculo de três temporadas.

A diretoria celeste vai desembolsar 1,8 milhão de dólares por 60% dos direitos de Mancuello (cerca de R$ 5,8 milhões), sendo que o Flamengo detinha 90% dos direitos do atleta. Além dos três anos de contrato, o vínculo pode ser estendido por mais duas temporadas. A negociação foi conduzida pelo presidente da Raposa, Wágner Pires de Sá, e pelo vice-presidente de futebol, Itair Machado.

Mancuello integra a lista de reforços do clube mineiro que já tinha seis nomes: os atacantes Fred e David, os laterais Edilson, Marcelo Hermes e Egídio, além do volante Bruno Silva. Desses, apenas David e Edilson ainda não foram apresentados oficialmente na Toca da Raposa, mas já estão no CT do clube mineiro.

De acordo com comunicado emitido pelo Cruzeiro, Mancuello deve chegar em Belo Horizonte na próxima segunda (15) para realizar exames e assinar contrato. Versátil, o jogador pode atuar como meia, volante e lateral-esquerdo, corroborando com o que disse Itair Machado quando questionado sobre a posição do reforço celeste - o vice-presidente de futebol do clube afirmou que era um atleta de "posições gerais".

Trajetória na Argentina e ida para o Fla

Revelado pelo Independiente, da Argentina, em 2008, Mancuello permaneceu em seu clube formador até 2015, quando deixou o país vizinho para viver sua primeira experiência internacional: Flamengo. Antes, chegou a ser emprestado ao Belgrano, em 2011/12, mas sempre vinculado ao Independiente.

Em 2016, o meia chegou ao clube carioca com muita expectativa criada sobre si. Mancuello, no entanto, não teve muitas oportunidades no Flamengo, fazendo 66 jogos em dois anos com a camisa rubro-negra, além de dez gols. O argentino de 28 anos entrou em campo pela última vez no dia 30 de novembro de 2017, na vitória carioca por 2 a 0 sobre o Junior Barranquilla, na semifinal da Sul-Americana.