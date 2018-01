Lateral Edílson e atacante David chegam à Toca da Raposa para serem apresentados no Cruzeiro

Google Plus

Fotos: Divulgação/Cruzeiro

Como já era esperado, o lateral-direito Edílson e o atacante David chegaram ao CT do Cruzeiro nesta quinta (11) para se unirem ao elenco da Raposa, que já treina desde o dia 3. Reforços para 2018, o primeiro tinha recebido uns dias de folga por ter encerrado a última temporada tardiamente, ao passo que o segundo chega para terminar um tratamento na coxa direita.

O lateral chegou ao clube mineiro em negociação que mandou o meia-atacante Alisson para o Grêmio. Como disputou o Mundial de Clubes pelo time gaúcho em meados de dezembro de 2017, estendendo assim a sua temporada, Edílson teve a permissão do Cruzeiro para se apresentar mais tarde que os demais colegas.

Já o atacante terminou o ano de 2017 tratando de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, quando ainda atuava pelo Vitória. Agora, vai continuar seus tratamentos junto ao departamento médico do clube mineiro para, a partir disso, iniciar os trabalhos normalmente junto ao elenco da Raposa. O Cruzeiro adquiriu 70% dos direitos do jogador por quase 10 milhões de reais.

Edílson e David integram um grupo de sete reforços do Cruzeiro para 2018. Além deles, também acertaram com a Raposa o atacante Fred, os laterais-esquerdos Marcelo Hermes e Egídio, o volante Bruno Silva - todos os quatro já foram apresentados oficialmente - e ainda o meia Federico Mancuello.

Apenas o lateral e o atacante ainda eram esperados na Toca da Raposa, mas agora outro jogador é aguardado: o meia Mancuello, ex-Flamengo, que foi anunciado oficialmente pelo clube mineiro nesta quinta. O atleta vai assinar com a equipe por três temporadas e deve chegar em Belo Horizonte na próxima segunda (15).