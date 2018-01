Cruzeiro x Rio Branco-SP AO VIVO pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (1-0)

1' Logo no começo do segundo tempo, Vitinho faz linda jogada, entra na área e rola pra trás para João Diogo, que foi travado na hora da finalização! Quase o Cruzeiro!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

E saiu o adversário do ganhador deste duelo! Será o Paraná Clube, em vitória confirmada por 3 a 2 contra o finalista da ultima copinha Batatais.

Em um jogo até agora sem muitas finalizações e com muitos erros de passe, fez a diferença o erro. Em lance de escanteio a raposa aproveitou o bate rebate e leva a vantagem momentânea para o vestiário.

45+1' Fim de primeiro tempo!

45' Teremos um minuto de acréscimo!

43' O lateral do Cruzeiro Lucas Soares também é advertido com o cartão amarelo nesse final de primeiro tempo.

41' Cartão amarelo para Samuel Júlio do Rio Branco em falta forte na lateral do campo.

39' Quase o Rio Branco!! Um chute de fora da área de Cesar leva perigo e obriga Brazão a fazer boa defesa!

38' O time do Cruzeiro começa a fazer muitas faltas nesse momento do jogo.

35' Pavanelli bate bem a falta, tira da barreira e obriga Brazão a fazer boa defesa! Quase o Rio Branco!

35' Falta perigosa para o Rio Branco!

34' O jogo mantém-se bastante truncado e com poucas finalizações.

27' Após o gol, o time do Cruzeiro esboça uma pressão, mas esbarra nos erros, enquanto que o time paulista também não consegue se recuperar na partida com seus vários erros quando chega ao campo de ataque.

22' Marcelo faz bela jogada individual pela ponta, e na hora de cruzar a bola, o bandeira pega impedimento do ataque. Cruzeiro cresce!

20' Após o gol, o time mineiro começa a se mostrar mais a vontade e chega com mais facilidade a intermediária do Rio Branco.

17' Em bola alçada na área em escanteio, muita confusão, o zagueiro do time paulista afasta mal e a bola se oferece para Vitinho fuzilar para o fundo das redes!!! 1 a 0

17' GOL DO CRUZEIRO!!!

15' Jogo marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade no momento.

11' A equipe mineira troca passes na intermediária, porém não consegue achar o espaço para concluir.

7' O time do Rio Branco tenta chegar pelo fundo, ganha o escanteio mas a cobrança não foi bem executada e a bola volta de graça para o time mineiro.

4' Em escanteio levantado na área, Gustavo Rissi sobe muito, mas cabeceia pra fora.

Vale lembrar que, quem ganhar a partida enfrenta o vencedor de Paraná e Batatais na próxima fase, quem perder está fora!!!

0' COMEÇA A PARTIDA

RIO BRANCO ESCALADO: Raphael; Higor; Thiago Nunes; Caio Cezar; Samuel Júlio; Vitinho; Pavanelli; Ricardo; Menghini; Lucas e Leo

CRUZEIRO ESCALADO: Gabriel Brazão; Lucas Soares, Cacá, Gustavo Rissi e Raphinha; Márcio, Vander e Alesson; João Diogo, Vitinho e Marcelo.

E DEPOIS?

O vencedor da partida entre Cruzeiro e Rio Branco-SP desta tarde (11) vai encarar na Terceira Fase o vencedor da partida entre Paraná Clubee Batatais-SP.

Já o time paulista nunca conquistou um título na competição. Em 2008, o Rio Branco foi vice-campeão da Copa São Paulo, depois de uma derrota por 2 a 0 para o Figueirense. A vaga garantida para a próxima fase veio somente no último jogo da fase de grupos e a equipe vem com ânimos renovados para enfrentar a Raposa.

FALA, GRISSI!

"Descontrair faz parte devido à classificação importante que alcançamos. É algo sadio e que mostra nossa união. O grupo está de parabéns e já pensando no Rio Branco-SP. Precisamos nos concentrar novamente para buscar a vitória e a classificação para a próxima fase”.

A Raposa segue em busca do bicampeonato na competição. Em 2017, o primeiro título do time estrelado completou 10 anos e o Cruzeiro segue na trajetória para conquistar seu segundo triunfo. O zagueiro celeste Gustavo Grissi se manifestou sobre o momento da equipe na competição.

A situação do Rio Branco no Grupo 11 não foi muito diferente. A equipe paulista também avançou de fase na última rodada, ao vencer o Juventude por 2 a 0. Com uma derrota, um empate e uma vitória, o Rio Branco ficou na segunda colocação do grupo com quatro pontos somados.

No Grupo 12, o Cruzeiro decidiu sua vaga somente na última rodada. Com duas vitórias e uma derrota, o Cruzeiro venceu o Inter de Bebedouro por 3 a 1 e avançou de fase em primeiro lugar, com seis pontos.

A Raposa avançou de fase após se classificar na primeira colocação do Grupo 12, com 66% de aproveitamento nos três jogos que disputou. Já o Rio Branco avançou após ser o segundo colocado do Grupo 11, com 44,4% de aproveitamento.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco, na VAVEL Brasil, o tempo real de Cruzeiro e Rio Branco-SP, pelo mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola às 17h15, em Bebedouro.