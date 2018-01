Itair Machado convoca torcida do Cruzeiro e promete reforço de peso ainda em 2018

Foto: Reprodução

O Cruzeiro apresentou o lateral Edílson nesta sexta (12), na Toca da Raposa, e logo em seguida a palavra foi passada para o vice-presidente de futebol do clube, Itair Machado. Dentre os assuntos mais impactantes levantados pelo dirigente da Raposa, está a promessa de um reforço de peso na janela do meio do ano, que seria "uma contratação de muito impacto" caso a torcida celeste abrace o clube ao longo desta temporada.

"Nosso grupo não está fechado nunca. Inclusive gostaria de lançar um desafio ao torcedor. Se o torcedor elevar o número de sócios, vamos fazer uma boa contratação na janela do meio do ano. Todas as contratações que fizemos no meio do ano foram elaboradas financeiramente. O torcedor quer o Ricardo Goulart, quer um grande jogador. Então precisamos de recursos", colocou.

"Como o mercado publicitário está ruim, precisamos do torcedor. Eu gostaria de trazer um jogador que seria um dos maiores reforços da história do Cruzeiro. Mas, para isso, precisaria de 25 milhões de reais para iniciar essa negociação. Se o torcedor corresponder, um chamar o outro, vamos fazer uma contratação de muito impacto", completou.

Citado por Itair, o atacante Ricardo Goulart foi especulado na Raposa no começo deste ano, mas as cifras milionárias para repatriar o jogador do Guangzhou Evergrande impediram tratativas entre brasileiros e chineses. Questionado se uma das estrelas do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro poderia retornar ainda em 2018, Itair descartou Goulart.

"Não é o Goulart. Até a minha contratação hoje, se eu tivesse o dinheiro, ia olhar a questão de equilíbrio. Se o Goulart viesse para o Cruzeiro, seria espetacular. Mas o Cruzeiro carece de outra posição em torneios de alto nível. Não vou revelar a peça, em respeito aos jogadores, e nem o nome. Mas no meio do ano", afirmou.

Itair Machado convocou a torcida do Cruzeiro para aderir ao programa de sócio do clube e apoiar a equipe celeste no campo. A estreia da Raposa em 2018 será no dia 17 de janeiro, às 21h45, contra o Tupi, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O setor amarelo inferior, inclusive, já está esgotado. "O Cruzeiro lançou uma meta interna de ter 30 mil torcedores no Mineirão. Nós já vendemos 15 mil ingressos, o setor amarelo até esgotou. Então queríamos aproveitar e pedir para o torcedor comparecer a esse jogo", apontou.

"Será importante para os jogadores verem de perto a força da torcida do Cruzeiro. O próprio torcedor na internet está chamado o outro para fazer sócio-torcedor. A gente podia juntar essa força e todos fazerem o sócio. Como fizemos boas contratações, o custo do clube aumenta. Esse ano, com certeza, faremos de tudo para conquistar os títulos. Então precisamos do apoio do torcedor no campo", complementou.