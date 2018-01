Expectativa de bom público: cerca de 20 mil torcedores garantem ingressos para estreia do Cruzeiro

Torcida cruzeirense promete festa para estreia do clube na temporada (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Amiga fiel e inseparável do Cruzeiro, a torcida celeste deve comparecer em bom número ao Mineirão na estreia do clube na temporada e no Campeonato Mineiro. Segundo levantamento divulgado neste domingo (14), cerca de 20 mil cruzeirenses já garantiram entradas para o duelo contra o Tupi, na próxima quarta-feira (17), às 21h45.

Empolgados com o elenco montado para as competições do ano, os torcedores esgotaram em poucas horas o setor amarelo superior, através do programa sócio do futebol. Os bilhetes ainda estão disponíveis no site e no CruzeiroApp, que pode ser baixado gratuitamente no Google Play e AppStore.

A comercialização nas bilheterias começa nesta segunda (15), a partir de 10h, no Barro Preto e também no Mineirão. Terá venda de ingressos de meia-entrada para estudantes, crianças e idosos, que precisam apresentar um documento válido que comprovem o benefício.

Antes da partida contra o Galo Carijó, a esplanada do Gigante da Pampulha contará com a presença de food-trucks e shows para os celestes que vão ao estádio. A diretoria também deve apresentar o elenco.

Valores dos ingressos para Sócios Cativos e Cruzeiro Sempre:

Inferior Vermelho: R$ 10

Inferior Amarelo: R$ 10

Superior Amarelo: ESGOTADO

Superior Vermelho: R$ 10

Superior Roxo: R$ 40

Preços das entradas para Sócios Papafilas:

Inferior Vermelho: R$ 18

Inferior Amarelo: R$ 18

Superior Amarelo: ESGOTADO

Superior Vermelho: R$ 18

Superior Roxo: R$ 72

Tickets para Sócios Time do Povo:

Inferior Vermelho: R$ 20

Inferior Amarelo: R$ 20

Superior Amarelo: ESGOTADO

Superior Vermelho: R$ 20

Superior Roxo: R$ 80