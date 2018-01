Zagueiro Douglas Grolli é mais um jogador que tem saída encaminhada do Cruzeiro

Foto: Divulgação/Chapecoense

Em meio à construção do elenco para 2018,o time do Cruzeiro está se desfazendo de peças que não serão aproveitadas para a temporada. O nome da vez é o de Douglas Grolli, zagueiro que pertence ao clube celeste mas na última temporada atuou emprestado à Chapecoense.

Após seu retorno e com contrato próximo do vencimento com a Raposa (o vínculo vai até 10 de fevereiro), o jogador pode ir para o Bahia. Segundo apuração da VAVEL Brasil, as cúpulas baiana e mineira estão conversando por um acerto do defensor.

A equipe de Salvador busca um jogador para a posição. Após as tentativas falhas com Maidana, que reforçou o Atlético-MG, e a frustrada renovação de Thiago Martins, não liberado pelo Palmeiras, o nome de Grolli aparece como possível solução para ao time.

O jogador, que atuou em 47 partidas, na temporada de 2017, teve seu nome ligado a diversos clubes, inclusive de fora do Brasil, segundo o vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado. No entanto, se os rumores se concretizarem, Douglas Grolli deve mesmo é fazer as malas rumo ao nordeste brasileiro.