São Paulo x Cruzeiro AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 (0-0)

06' Toró (São Paulo) chuta no canto direito, mas Brazão salva o Cruzeiro.

05' Gabriel Novaes (São Paulo) invade a área do Cruzeiro, mas o goleiro Gabriel Brazão sai para ficar com a bola.

02' NAAA TRAVEEE!! Marcelo (Cruzeiro) chuta fora da área, o goleiro do São Paulo faz uma linda defesa e a bola ainda bate no travessão.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! São Paulo x Cruzeiro

Hino nacional sendo executado!

Times em campo! São Paulo x Cruzeiro

CRUZEIRO ESCALADO! Brazão; Lucas Soares, Edu, Gustavo Rissi, Raphinha, Cacá, Vitinho, Cesinha, Alesson e Marcelo

SÃO PAULO ESCALADO! Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero; Cássio, Luan, Igor, Antony, Toró e Gabriel Novaes

Cruzeiro enfrentou o São Paulo quatro vezes pela Copinha, com uma vitó- ria celeste, um empate e duas derrotas. No empate, a Raposa ganhou seu único título na competição, após os pênaltis, em 2007.

Já o Cruzeiro acumula alguns tropeços e se manteve na Copinha aos trancos e barrancos. Na última fase, a Raposa só passou pelo Paraná Clube após uma acirrada disputa de pênaltis. Anteriormente, diante do Rio Branco-AC os celestes também só vencer depois do tempo regulamentar.

O São Paulo, time sensação da fase de grupos, com três vitórias, passou fácil pela segunda fase e só foi sofrer no último sábado, quando contou com um gol salvador para bater o Botafogo-SP e avançar.

Nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), o Tricolor encara o Cruzeiro, pelas oitavas de final da competição, em Ribeirão Preto.