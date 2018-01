Força do elenco, aprendizado com 2009 e faixa de capitão: Henrique projeta 2018 com Cruzeiro

(Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Henrique é presente nos principais momentos marcantes do Cruzeiro. E começando o ano trajando a braçadeira de capitão, sabe que a responsabilidade aumenta, assim como os objetivos da Raposa para 2018. Na festa de lançamento do Campeonato Mineiro 2018, o discurso não foi diferente. Em contato com a VAVEL Brasil, o jogador foi claro ao falar sobre a meta da equipe: entrar por conquistas.

"É bom começar um novo ano. Entramos esperançosos pois temos bastante competições pela frente. Quando o Cruzeiro entra, entra por conquistas. Permanecemos da mesma forma do ano passado, sempre com responsabilidade grande para mim e para os demais atletas. Vamos trabalhar para que seja um ano tão vitorioso como 2017"

O volante fez história principalmente nas temporadas 2013 e 2014, onde o Cruzeiro conquistou o bicampeonato brasileiro. Na torcida, fala-se que o elenco de 2018 é tão bom quanto aquele que foi vitorioso anteriormente. Presente em ambos, Henrique fugiu de qualquer comparação.

"Eu não gosto de comparação. Claro que tivemos uma equipe vitoriosa em 2013 e 2014, mas hoje tivemos um período vitorioso em 2017, com a Copa do Brasil. As equipes vão se qualificando, estruturando, então trabalhamos forte para ter um bom ano. Esperamos colher frutos bons lá na frente, e trabalhar da melhor forma possível"

Assim como Fábio, Henrique é outro remanescente da campanha que levou o Cruzeiro ao vice-campeonato da Libertadores, em 2009 - superado pelo Estudiantes. A dor da derrota é vista como experiência para o capitão, que afirma ter se fortalecido com este aprendizado.

"Sair derrotado nunca é bom, mas foi uma experiência que nos fortaleceu no aprendizado. Foi dolorosa, mas a gente tem que saber viver com as derrotas e não só com a vitórias. Temos possibilidade e vamos trabalhar muito para que possamos disputar com as outras equipes e o título chegue"

Ainda sobre a temporada 2018, Henrique evitou criar expectativas sobre o futuro. Apesar da empolgação por parte dos torcedores, o volante mantém os pés no chão para os torneios que o Cruzeiro disputará. O objetivo é simples: "se livrar da pressão".

"O Cruzeiro entra forte em qualquer competição que chega. Faz algum tempo que não disputamos a Libertadores, então cria toda essa expectativa. Vamos buscar jogar sem peso, tranquilos, sabendo como é difícil essa competição. Muitas pessoas falam que esse é o maior objetivo. Os objetivos são títulos, independente de qualquer competição"