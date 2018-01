Cruzeiro estuda enviar outro atleta ao Botafogo com retorno de Rony ao Albirex Niigata

Foto: Divulgação/Botafogo

A negociação que trouxe o volante Bruno Silva ao Cruzeiro levou o atacante Rony ao Botafogo, situação que parecia estar resolvida. No entanto, o Albirex Niigata cobrou um valor de U$$ 10 milhões (cerca de R$32 milhões de reais) da Raposa, alegando que o jogador deixou o Japão antes do tempo acordado em contrato.

Se o Cruzeiro optar por não pagar, Rony deverá retornar ao clube japonês, e a Raposa, com isso, já estuda a possibilidade de mandar outro jogador para o clube carioca. Segundo Marcelo Djian, diretor de futebol do time mineiro, esse atleta deve ser algum que possui vínculo com o clube mas que não está no elenco. Ainda de acordo com Djian, esse imbróglio com Rony não atrapalha a contratação de Bruno.

“Isso não tem nada a ver com o Bruno Silva. Vamos estar conversando com o Botafogo se há a possibilidade de outro jogador no lugar do Rony. Já há a liberação do Bruno Silva e ele deverá estar sendo inscrito (no BID) nos próximos dias. Vamos oferecer ao Botafogo outros jogadores, tem que ter a aceitação deles”, disse Djian no evento de lançamento do Campeonato Mineiro, nessa segunda (16).

O dirigente da Raposa afirmou que o atleta já foi comunicado de que precisará retornar ao Japão. “Nós conversamos. Houve um mal-entendido. O empresário do jogador achou que tinha uma brecha no contrato pelo fato do Albirex ter caído para a segunda divisão, mas quando fomos ver, ele tinha que voltar. Vamos aguardar o desfecho. Já comunicamos ao atleta que ele precisa retornar ao Japão e o empresário estará cuidando de tudo isso”, salientou.

A possibilidade mais viável para o Cruzeiro, atualmente, seria ceder um outro atleta ao clube carioca com o retorno de Rony ao Japão. No entanto, a Raposa pode ainda pagar ao Botafogo.

“No contrato havia essa cláusula de R$1 milhão, caso ele não pudesse ser inscrito no Botafogo. Concluímos que, de fato, ele não poderá ser inscrito, então estaremos fazendo o pagamento, ou um outro jogador do nosso elenco que eles queiram”, completou Djian.