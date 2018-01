Reforços para a lateral-esquerda do Cruzeiro, Egídio e Marcelo Hermes são inscritos no BID

Fotos: Bruno Haddad/Cruzeiro

Dos sete novos reforços do Cruzeiro para a temporada, dois já podem atuar pela Raposa. Os laterais-esquerdos Egídio e Marcelo Hermes tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão disponíveis para o técnico Mano Menezes. O clube celeste joga nesta quarta (16), às 21h45, contra o Tupi, na estreia do Campeonato Mineiro de 2018.

Mais experiente, Egídio foi contratado junto ao Palmeiras após a saída de Diogo Barbosa para o próprio Palestra. O jogador saiu no BID nesta terça e está pronto para dar início à sua segunda passagem pela Raposa. A primeira foi em 2013, 2014 e começo de 2015, quando integrou o elenco bicampeão brasileiro do Cruzeiro.

Já Marcelo Hermes chegou ao clube por empréstimo junto ao Benfica e teve seu nome publicado no BID nessa segunda. Ele foi o primeiro reforço da Raposa a sair no sistema da CBF. Hermes foi revelado pelo Grêmio e se mudou para o futebol português, no qual estava defendendo o time B do Benfica. Aos 22 anos, o lateral firmou contrato de um ano com o time celeste.

O Cruzeiro, agora, precisa registrar no BID os atacantes Fred e David, o volante Bruno Silva, o lateral-direito Edílson e o meia Mancuello. Desses, o caso mais complicado é o de Fred, que depende ainda da rescisão junto ao Atlético-MG, rival da Raposa.

Nessa segunda (15), no evento de lançamento do Campeonato Mineiro, o vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha, afirmou à VAVEL Brasil que o clube mineiro deve efetivar a rescisão de seu ex-camisa 9 nesta quarta. Assim que isso ocorrer, a diretoria celeste terá que pagar a multa de 10 milhões de reais prevista em contrato para caso Fred fosse para o Cruzeiro, o que de fato ocorreu.