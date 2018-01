Bruno Silva é regularizado junto à CBF e já pode estrear pelo Cruzeiro

Bruno Silva pode aparecer entre os relacionados para a partida contra o Tupi (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O volante Bruno Silva já está apto para estrear pelo Cruzeiro. O jogador teve seu contrato regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (16) e está à disposição do técnico Mano Menezes para a partida contra o Tupi, nesta quarta, às 21h45, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

O jogador, contratado junto ao Botafogo, foi apresentado no dia 9 de janeiro após uma negociação que se arrastava desde o ano passado. Natural de Nova Lima, o meio-campista custou R$4 milhões aos cofres cruzeirenses, além de ceder uma parte dos direitos econômicos do atacante Rony ao clube carioca.

Bruno Silva, foi um dos principais jogadores do Botafogo em 2017, participando de 60 jogos, anotando nove gols e oito assistências durante o ano. Esses números que garantiram o jogador na seleção oficial do Campeonato Brasileiro.