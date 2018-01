Quase 40 mil torcedores do Cruzeiro garantem ingresso para partida contra Tupi

Foto: Washington Alves / Lightpress

O Cruzeiro vai estrear no Campeonato Mineiro com casa cheia. De acordo com o próprio clube, quase 40 mil torcedores já garantiram o ingresso para a partida desta quarta-feira (17), contra o Tupi, às 21h45. A expectativa é que o público chegue perto da casa dos 40 mil, já que ainda serão comercializados outros setores até a hora do jogo.

O torcedor que comparecer ao estádio terá acesso ao evento "La Bestia Negra", com shows e food trucks, na Esplanada Sul do Mineirão. Além disso, minutos antes da partida, os reforços para a temporada 2018 serão apresentados para os torcedores no gramado.

O clube também informou que os setores amarelo superior e inferior, além do vermelho inferior e superior estão esgotados. Sendo assim, o setor laranja inferior foi aberto para os torcedores comprarem seus ingressos.

Em 2018, o Cruzeiro vai disputar a Copa Libertadores da América depois de três anos. Como a base da equipe foi mantida, chegando ainda reforços pontuais e de qualidade, o torcedor do clube estampa confiança por um bom e já quer logo demonstrar.