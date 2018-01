Robinho exalta novo elenco do Cruzeiro: "Só contratações espetaculares"

Foto: Buda Mendes / Getty Images

Para a temporada de 2018, o Cruzeiro resolveu ir ao mercado. A Raposa contratou sete reforços, sendo eles Edilson, Bruno Silva, Egídio, Marcelo Hermes, Mancuello, Fred e David. Com contratações pontuais, o meia Robinho elogiou o elenco.

"Falo com o torcedor que só chegaram contratações espetaculares. O Bruno Silva fez um Brasileiro espetacular, para mim o melhor volante do Brasil. Sem contar o Egídio, Marcelo Hermes, e eu vou falar um pouco do Fred. Estou extremamente feliz com a contratação dele. Eu, particularmente, esperava muito este reforço. Tenho certeza que ele vai fazer a diferença", afirmou.

Peça-chave na equipe de Mano Menezes, Robinho não escondeu o entusiasmo de jogar ao lado de Fred, novo camisa 9, e que o atacante vai se sobressair com tantos jogadores de criação.

"Assim que eu fiquei sabendo da contração do Fred, eu liguei para o Alex, e ele me perguntou se gostei. E disse que bastante. Normal ele já faz 30 gols por ano, com tanto de jogador aqui para criar, ele vai fazer uns 50 gols. Na última temporada, nós criamos bastante no meio, temos jogadores qualificados nas laterais, acho que ele, se souber aproveitar, vai ficar muito feliz aqui no Cruzeiro", ponderou.

O camisa 19 sofreu com lesões em 2017. Bem fisicamente, espera poder brigar por sua titularidade já que a concorrência aumentou. “Fico feliz que essa concorrência acontece, pois quem ganha é o Cruzeiro. Nosso time vai evoluir muito. Confio muito no meu futebol e sei que se estiver 100 tenho certeza que vou jogar. Aqui chegou muitas contratações pontuais, principalmente no meu setor, fazendo que eu evolui mais”, salientou.