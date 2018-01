Jogo Cruzeiro x Tupi AO VIVO no Campeonato Mineiro 2018

Google Plus

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Léo e Egídio; Robinho, Henrique e Ariel Cabral; Rafinha, Fred e Arrascaeta.

FALA MANO! Questionado sobre a grande qualidade dos jogadores no elenco, o treinador disse as seguintes palavras: “Só temos titulares agora. Nem se definiu ainda quem será mais ou menos titular."

EXPECTATIVA DE CASA CHEIA! A torcida celeste não aguentava mais esperar pelo retorno do time ao campo e são esperados aproximadamente 40 mil torcedores nessa partida

Um dos times com maior folha salarial do interior, o Tupi buscar surpreender o time da capital nesse primeiro jogo do ano. Ano passado a equipe ficou só na 7ª colocação no torneio

RETROSPECTO DA RAPOSA Na última temporada, o time estrelado foi vice campeão após 4 anos sem chegar a final do campeonato estadual

Fred que terá seu reencontro com a torcida vestindo agora as cores do Cruzeiro, onde já teve muito sucesso até se transferir para a europa

Estreias importantes são aguardadas na partida pelo time azul. Casos de Egídio, Bruno Silva e do matador Fred! As outras contratações da temporada também serão apresentadas a torcida antes do jogo

A partida será marcada também por festa na pampulha. Além da reestreia do clube em sua casa, a diretoria celeste contratou food trucks e haverá também um show sertanejo com o cantor Marcelinho Rodrigues

PRIMEIRO JOGO DO ANO! ​ A partida no gigante da pampulha é o primeiro compromisso do Cruzeiro na temporada 2018

Seja bem-vindo,torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Cruzeiro x Tupi ao vivo no estádio Mineirão valendo pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45min aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!