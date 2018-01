Cruzeiro enfrenta Tupi-MG no primeiro compromisso do Campeonato Mineiro

Mais de 36 mil ingressos foram vendidos para a festa de hoje no Gigante da Pampulha (Foto: Felipe Couri/LightPress)

O Campeonato Mineiro vai começar para Cruzeiro e Tupi-MG nesta quarta-feira (17), às 21h45, no Mineirão, em partida válida pela primeira rodada do torneio estadual. A expectativa é de casa cheia e grande festa da torcida celeste para acompanhar os passos iniciais da Raposa em 2018.

Até o momento, foram vendidos cerca de 36 mil ingressos para a partida. Entretanto, o show começará horas antes da bola rolar. Das 18h45 às 21h, o cantor Marcelinho Rodrigues fará um show na esplanada sul do Mineirão e agitará os torcedores com sucessos do gênero sertanejo universitário.

O espaço terá vários food trucks e bares. O evento contará ainda com animadoras de torcida e o Raposão, mascote oficial do clube celeste. Depois da apresentação musical, às 21h30, todas as novas contratações vão entrar em campo para serem apresentados para a torcida em cerimônia que vai começar às 21h30.

Raposa chega como grande favorita ao título

Após o título da Copa do Brasil na temporada passada e com a chegada de vários reforços na Toca da Raposa, o Cruzeiro chega ao Campeonato Mineiro como grande favorito ao título. Até então, a diretoria celeste fez sete contratações e regularizou a situação de cinco jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O lateral-direito Edilson, o lateral-esquerdo Egídio, o volante Bruno Silva e o atacante Fred tiveram as situações normalizadas na terça-feira (16) e estão à disposição do técnico Mano Menezes. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes foi inscrito na segunda-feira (15).

Para a partida contra o Tupi, Mano Menezes não poderá contar, até então, com o meia Mancuello e o atacante David. Ambos ainda não foram registrados e não há pressa da diretoria em relação a esses dois atletas. Edílson, Sassá, Dedé, Raniel, Ezequiel também são desfalques por estarem sem condição física.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Registrado no BID, Fred já pode atuar pelo Cruzeiro. Em vídeo divulgado pelas redes sociais do clube mineiro nessa terça, o camisa 9 comentou sobre a expectativa para estrear.

"Fala nação azul, acabei de saber após o treino que meu nome apareceu no BID e eu estou liberado para o jogo de amanhã. Sei que vocês vão lotar o Mineirão. Isso aumentou ainda mais a minha ansiedade para a estreia e o reencontro com vocês com muitos gols e com o principal, que é a vitória", afirmou Fred.

+ Após rescisão com Atlético ser regularizada, Fred tem nome publicado no BID pelo Cruzeiro

Quanto à contratação do atacante, o Cruzeiro precisa pagar, ainda nesta quarta, a multa de R$ 10 milhões presente no contrato de rescisão do jogador com o Atlético-MG. O departamento jurídico do clube espera se posicionar até quinta porque ainda avalia a validade da multa.

Provável formação do Cruzeiro contra o Tupi-MG: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Rafinha e Arrascaeta; Fred (Rafael Sóbis).

Galo Carijó "corre pelas beiradas"

Com uma das maiores folhas salariais entre as equipes do interior, o Tupi tem grandes ambições para o Campeonato Mineiro de 2018. A equipe disputa a elite estadual desde 2007 e conseguiu o título de campeão mineiro do interior por duas vezes - em 2008 e 2012. Entretanto, na temporada passada, o time carijó terminou o torneio em sétimo lugar e fez uma campanha abaixo do esperado.

Para justificar a grande expectativa, que é conquistar o acesso à Série B, a diretoria realizou uma reformulação na equipe. Do time que foi eliminado pelo Fortaleza nas quartas de final da última Série C do Brasileiro, restaram apenas o goleiro Villar, o lateral-direito Afonso e os volantes Marcel e Kalu. Até mesmo o técnico Aílton Ferraz acabou deixando o clube. Para seu lugar, foi contratado Alexandre Barroso, com a promessa de um projeto a longo prazo.

Foto: Divulgação/Tupi-MG

Quanto às contratações de jogadores, vieram o goleiro Georgemy, o lateral-direito Rodrigo Dias (ex-Atlético), o zagueiro Arthur Sanchez (ex-Flamengo), os armadores Renato Kayser (ex-Vasco) e Tchô (ex-Atlético e América) e o atacante Reis (ex-Cruzeiro).

Para a partida contra a Raposa, a equipe de Juiz de Fora não contará com o armador Tchô, que apesar de aprovado nos exames e nas avaliações médicas iniciais, não terá condições de atuar diante da equipe de Belo Horizonte por estar há muito tempo inativo e sem regularização. Os atacantes Reis e Renato Kayser também estão na mesma situação.

Durante a apresentação dos uniformes do Tupi, Tchô falou sobre os prós e contras de jogar contra o Cruzeiro logo na estreia. “Um jogo contra time grande é sempre difícil, independente de ser na primeira ou na última rodada, mas tem esse detalhe, eles ainda não estão 100%. É uma visibilidade boa, já começar o campeonato aparecendo, mostrando que estamos aí para fazer um bom trabalho”, colocou.

Provável escalação do Tupi-MG contra o Cruzeiro: Villar; Afonso, Sidimar, Wellington e Udson; Leo Costa, Francesco e Paulinho; Kayser (Tiaguinho), João Vítor (Patrick) e Rodrigo.