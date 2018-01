Arrascaeta se iguala a Perfumo em ranking de estrangeiros com mais jogos pelo Cruzeiro

Google Plus

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

Com o pé direito. Foi dessa maneira que o Cruzeiro estreou pelo Campeonato Mineiro nessa quarta (17), ao vencer por 2 a 0 o Tupi. Assim que a partida foi encerrada, diante de um Mineirão lotado, uma marca relevante foi alcançada pelo uruguaio Arrascaeta, que completou 141 jogos pela Raposa.

Passaram-se 44 anos para o camisa 10 se igualar ao ex-zagueiro Roberto Perfumo no topo do ranking de jogadores que mais atuaram pelo time celeste. Desde que chegou ao Cruzeiro, na temporada de 2015, marcou 35 gols, números que dão ao meia a quarta colocação, ficando atrás de Montillo. Inclusive, quem lidera a lista é o atacante Marcelo Moreno, que balançou as redes 45 vezes.

Portanto, se entrar em campo contra a Caldense, pela segunda rodada do Mineiro, Arrascaeta se tornará de forma isolada o atleta estrangeiro com mais partidas pelo Cruzeiro.

Estrangeiros que mais vestiram a camisa do Cruzeiro:

Arrascaeta: 141

Perfumo: 141

Maldonado: 137

Sorin: 127

Montillo: 122

Maiores goleadores:

Marcelo Moreno: 45

Fernando Carazo: 44

Montillo: 36

Arrascaeta: 35

Aristizábal: 28