Cruzeiro anuncia novo gestor para área de relacionamento com o torcedor da Raposa

A diretoria do Cruzeiro anunciou uma novidade ligada ao marketing do clube nesta sexta-feira (19). Leandro Freiras será o responsável por gerenciar uma ala de relacionamento com o torcedor, além de ações ligadas ao programa Sócio do Futebol.

Além disso, o novo gestor cuidará de ações que contemplam o programa de fidelidade cinco estrelas, torcidas organizadas e redutos. "Iremos fazer um trabalho voltado para todos os cruzeirenses. Pretendemos reformular algumas coisas no programa Sócio do Futebol, trazendo novidades e, principalmente, ouvindo a opinião do nosso torcedor. Ele será de suma importância para que possamos executar as ideias", expressou ao site oficial da Raposa.

A escolha partiu do presidente Wagner Pires de Sá e do vice-presidente executivo, Marco Antônio Lage. Leandro é ex-diretor da torcida organizada Geral Celeste e da Geral Celeste Pub & Store. Graduado em Marketing e Administração, possui pós-graduação em Marketing Esportivo.

Através de uma carta, o novo profissional da Raposa se despediu Geral Celeste:

Cruzeirense,

dizem que, na vida, quem perde o telhado, ganha as estrelas. Às vezes, você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou.

Por acaso, nas "ondas" do convívio com mais Cruzeirenses, decidi chamar alguns amigos para criar uma torcida organizada. Referência como torcedor e obcecado pelo Cruzeiro, acompanhava o GIGANTE DO BRASIL, mesmo de moto, na chuva, até nos tempos em que nossa casa era a Arena do Jacaré, além dos estádios pela América afora.

Foi, sim, uma ideia meio louca! Há tempos que TORCIDA ORGANIZADA não era tratada com zelo pelo torcedor e por toda imprensa nacional. Mas, a ideia de apoiar incondicionalmente o Cruzeiro, colocar em prática toda a aproximação que o torcedor precisava ter com a instituição e valorizá-lo, fez com que a Geral Celeste, em tão pouco tempo, se transformasse num exemplo de torcida! E mais que isso. Ela foi, com toda certeza, responsável pela evolução da mentalidade acerca do que uma torcida pode fazer em prol do GIGANTE DO BRASIL e seus milhares de torcedores.

Como esquecer o encontro inédito entre PIAZZA e WILSON GOTTARDO, erguendo, pela primeira vez, as duas taças da Libertadores juntos? Como não recordar da explosão da bateria da Geral Celeste, fazendo todo o Mineirão cantar, pela primeira vez, a música "Somos Loucos"? Músicas que inspiraram títulos e enalteceram o clube, para todo o Brasil, como um GIGANTE INCONTESTADO, dentre outras? Como esquecer do tão raro sorriso do goleiro Dida, na festa de 3 anos da Geral, juntamente com os lendários Nonato, Elivélton e Marcelo Ramos, mitos que merecem nossos agradecimentos eternos.

Jamais se apagará da minha memória uma festa na casa do ÍDOLO DIRCEU LOPES, na qual levei meu pai para conhecer seu ídolo de infância. Em certo momento da festa, em uma entrega de premiação, o PRÍNICIPE presta uma homenagem para meu pai, lhe presenteando, de pé, frente a todos, com seu livro. E meu pai, sentado, se derramando em lágrimas.

Como foi ETERNO colocar o ÍDOLO Alex, para ser homenageado junto com o PRÍNCIPE DIRCEU, em um verdadeiro Encontro de Reis. Ter o MITO Fabrício, relembrando a música que mais adorava cantar nos vestiários. Como foi INESQUECÍVEL trazer alegria para todos os ÍDOLOS BICAMPEÕES DA LIBERTADORES.

É sim uma despedida, sem tristeza, mas com a alegria de ter contribuído na arquibancada nestes quase 5 anos.

Realizar os desejos do torcedor sempre foi o MAIOR dos prazeres. A distância que a instituição nos impunha, teria que ser rompida por quem pudesse, de fato, ter a oportunidade de entender tais desejos.

Chegou a minha vez de sair da arquibancada, olhar para cada um, e, de uma maneira muito maior, poder ajudar todos vocês a realizarem seus sonhos e valorizar cada vez mais o nosso MAIOR PATRIMÔNIO.

Por estas e outras, que dariam um livro, estou aceitando o desafio de integrar, de fato, a equipe do CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. Estarei do lado de dentro agora, com a oportunidade de pensar por todos os mais de 9 milhões de cruzeirenses apaixonados, com o objetivo de ser o espelho de cada um de vocês.

Na próxima segunda-feira, inicio um novo plano para minha vida: CUIDAR DO TORCEDOR CRUZEIRENSE.

Deixo aqui meu agradecimento a todos, por TUDO! Peço desculpas pelas falhas, que são inevitáveis. Quem me conhece sabe o tamanho do meu coração e todas as minhas verdadeiras intenções.

CRUZEIRO, meu AMOR!

Atenciosamente,

Leandro Freitas".