Com ausências de Cabral e reforços, Cruzeiro relaciona atletas para enfrentar Caldense

Cabral não foi relacionado para o jogo contra a Caldense (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O segundo passo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2018 será dado neste sábado (20), às 21h30, contra a Caldense. Para o duelo fora de casa, que acontecerá no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, o técnico Mano Menezes relacionou 23 atletas.

A Raposa lidera o Estadual ao lado da URT, porque ambas as equipes venceram na primeira rodada e compartilham do mesmo saldo - dois. Na estreia do Cruzeiro, o time celeste venceu o Tupi com gols de Robinho e Rafinha, iniciando a temporada com o pé direito.

Dos 23 relacionados de Mano, aqueles que atuarem contra a Caldense terão a missão de defender uma invencibilidade de 14 anos. A última derrota da Raposa para o time de Poços de Caldas foi em 2014. Ao todo, foram 76 encontros, com 51 triunfos celestes, seis alviverdes e 19 empates. O Cruzeiro marcou 150 gols e sofreu 44 na história do duelo.

A principal ausência é do volante Ariel Cabral. O zagueiro Dedé e o lateral-direito Ezequiel seguem em transição, ao passo que Edílson ainda não está com plenas condições físicas. O meia Mancuello aguarda sua inscrição no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Egídio e Marcelo Hermes

Zagueiros: Digão, Manoel, Murilo e Léo

Volantes: Bruno Silva, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva e Nonoca

Meias: Arrascaeta, Robinho, Rafinha, Thiago Neves e Messidoro

Atacantes: Fred, Judivan, Rafael Marques e Rafael Sóbis