Jogo Caldense x Cruzeiro AO VIVO hoje pelo Campeonato Mineiro de 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, a ser disputado no Ronaldão, às 21h30 do dia 20 de janeiro.

Torcedor, a bola rola às 21h30, no Ronaldão, para Cruzeiro e Caldense. Você está convocado para acompanhar tudo desse duelo conosco. Até logo!

PROVÁVEL CALDENSE:

Omar; Jefferson Feijão, Marcelinho, Robinho e Jhonathan; Jean, Mineiro, Potita (Marquinhos) e Anderson Rosa; Neílson (Carlinhos) e Juninho.

PROVÁVEL CRUZEIRO:

Fábio; Lucas Romero, Leo, Manoel e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho (Bruno Silva), Thiago Neves e Rafinha; Fred

FALA MANO!

“A vitória é importante para o Campeonato Mineiro. A Libertadores é lá na frente. Nós não conhecemos outro caminho que não seja vencer para ganhar confiança. Nosso objetivo é agora no Campeonato Mineiro, é a Caldense no sábado, depois teremos outros adversários pela frente. Vamos pensar em cada um por vez. O resultado é parte importante desse processo”, disse o técnico do Cruzeiro.

DÚVIDA PARA ZEZITO

Contra a Raposa, o técnico Zezito, da Caldense, deve seguir com o time que estreou diante do Democrata. A dúvida fica por conta do atacante Potita, que acusou um desconforto na coxa. O jogador chegou a realizar exames e se juntou novamente ao grupo para a realização de atividades. Caso não atue, Marquinhos pode ser o substituto.

RELACIONADOS DO CRUZEIRO:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Egídio e Marcelo Hermes

Zagueiros: Digão, Manoel, Murilo e Léo

Volantes: Bruno Silva, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva e Nonoca

Meias: Arrascaeta, Robinho, Rafinha, Thiago Neves e Messidoro

Atacantes: Fred, Judivan, Rafael Marques e Rafael Sóbis

SEM ARGENTINO

O técnico Mano Menezes está rodando a equipe e não relacionou o volante Ariel Cabral. A ausência do argentino se deu apenas por opção do comandante da Raposa.

O argentino Cabral não viajou para Poços de Caldas (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

BAIXAS DA RAPOSA

O Cruzeiro ainda não conta com o zagueiro Dedé, com o lateral-direito Ezequiel e com o atacante Raniel. Esses atletas estão na transição física e seguem em trabalhos para retornarem ao grupo. O atacante Sassá segue no departamento médico.

SEM REFORÇOS

Dos sete nomes anunciados oficialmente pelo Cruzeiro para esta temporada, três não estarão em campo neste sábado. Mancuello ainda não foi inscrito no BID, Edílson segue em busca de um melhor condicionamento físico, enquanto David ainda não assinou.

ARBITRAGEM DO DUELO

Quem vai comandar o encontro de número 77 entre Cruzeiro e Caldense é Igor Júnio Benevenuto (CBF), que terá como assistentes Ricardo Junio de Souza (CBF) e Magno Arantes Lira (CBF).

RETTROSPECTO

O Cruzeiro não perde para a Caldense há 14 anos, uma vez que a última vitória da Veterana sobre a Raposa foi em 2004. Confira abaixo o retrospecto do confronto:



- Jogos: 76

- Vitórias do Cruzeiro: 51

- Vitórias da Caldense: 6

- Empates: 19

NA TABELA

A Raposa ocupa a primeira colocação, com três pontos. Já a Veterana, que possui a mesma pontuação, chega na terceira posição.

O Cruzeiro venceu o Tupi com gols de Rafinha e Robinho (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

VITÓRIAS NA ESTREIA

Cruzeiro e Caldense se deram bem em suas estreias. A Raposa recebeu o Tupi e venceu o Galo Carijó por 2 a 0, ao passo que a Veterana foi até Governador Valadares e bateu o Democrata por 2 a 1.

Bom dia, torcedor! Na noite deste sábado (20), às 21h30, o Cruzeiro vai enfrentar a Caldense pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O duelo acontece no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, e você vai acompanhar tudo com a VAVEL Brasil. Fique conosco!