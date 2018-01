Fred não vê pressa em marcar primeiro gol no seu retorno ao Cruzeiro: "Vai acontecer"

Foto: Vagner Silva/Lightpress

O atacante Fred não conseguiu balançar as redes da Caldense para o Cruzeiro na noite desse sábado (20). A Raposa não repetiu o bom enredo que teve contra o Tupi na estreia do Campeonato Mineiro e ficou em um empate sem gols com a Veterana, em Poços de Caldas. Após a partida, o atacante revelou não ter apreensão em marcar rapidamente no seu retorno ao clube celeste.

“Sobre o primeiro gol, posso dizer que tudo vai acontecer naturalmente. A ansiedade foi da estreia. Só o primeiro jogo teve o frio na barriga. Daqui a pouco as coisas se encaixam e os gols voltam a sair", declarou Fred.

O Cruzeiro teve dificuldades em trocar passes com qualidade e fazer boas triangulações. Ainda, o time de Mano Menezes pecou ao não trocar passes rápidos. No entanto, um dos motivos para essa ineficiência foi o gramado Estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, como comentou o camisa 9 da Raposa. “O campo atrapalhou a gente bastante. O nosso time é muito técnico, e a grama acabou segurando, além da qualidade do time da Caldense também. Eles tiveram uma noite muito boa e dificultaram para a gente” , frisou.

Quanto ao comando, o técnico Mano Menezes argumentou que o centroavante tem grande função em campo, pois é um jogador que preocupa o adversário pelo alto índice de conclusão a gol. “A gente está dando uma sequência dentro do possível a ele para que se condicione. É a melhor escolha para ele", disse Mano.

"Hoje as bolas não chegaram tanto com qualidade, mas ele brigou, teve uma cabeçada muito bem feita, depois tentou dominar uma bola em que quis tocar para o Sóbis e a bola deu uma escapadinha. Teve uma jogada por trás do lateral em que foi servir e não completou o passe, enfim, é um jogador importante para nós. Até quando não jogar bem, será importante pela experiência, por preocupar o adversário e por ter uma maneira muito clara de jogar, o que é importante”, completou o treinador celeste.

Agora, a Raposa enfrentará o Uberlândia, jogo marcado para a próxima quarta-feira (24), no Mineirão, às 21h45.