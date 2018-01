Al Hilal prepara proposta ao Cruzeiro por Thiago Neves; Raposa se posiciona

Thiago Neves foi o grande destaque do Cruzeiro em 2017 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Com sete reforços anunciados oficialmente para 2018, o mercado de chegadas do Cruzeiro neste começo de temporada parece ter dado uma amenizada. O de saídas, no entanto, pode ganhar uma movimentação ainda nesta semana. O Al Hilal, da Arábia Saudita, fez uma proposta ao meia Thiago Neves, de acordo com informações divulgadas pelo portal Globoesporte.com.

O empresário do jogador, Leandro Lima, está em Belo Horizonte e já tem a oferta do clube árabe para repassar ao time celeste até esta quarta-feira. Um dos dirigentes da Raposa que certamente vai examinar essa proposta é o diretor de futebol da equipe, Marcelo Djian, que conversou com a VAVEL Brasil.

"Vamos analisar e conversar com a comissão técnica, com o presidente e com o atleta para tomar uma decisão. Mas ninguém nos contactou de forma oficial e é difícil falar sobre suposições. Thiago é importante para nós, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Se o atleta falar que quer sair, tudo precisa ser analisado. Seria complicado [Thiago sair] porque o planejamento foi feito com todos os jogadores, inclusive com ele", enfatizou Djian.

Caso se oficialize, como deve ocorrer, essa será a primeira oferta a Thiago Neves que chegará às mãos do Cruzeiro em 2018. Como o interesse do Al Hilal já é de conhecimento da alta cúpula da Raposa, o clube emitiu um comunicado a respeito das especulações.

"Houve uma sondagem extra oficial sobre o Thiago. Devemos ter algo oficial nesta semana. Se for oficial, informaremos. Por enquanto só sondagem. Por se tratar de sondagem, não podemos falar sobre os clubes interessados", afirmou a Raposa por meio de sua assessoria.

O meia chegou ao Cruzeiro no começo do ano passado com o status de grande contratação da temporada, na qual marcou 17 gols e deu 14 assistências em 57 partidas. Thiago foi responsável pelo momento mais glorioso da Raposa em 2017, o pênalti que sacramentou o título na Copa do Brasil, sendo ainda o grande nome do clube mineiro ao longo da temporada.

Se deixar o Cruzeiro e rumar ao Al Hilal, será a terceira vez que o meia vestirá a camisa do clube árabe. Isso porque Thiago defendeu a equipe da Arábia Saudita nas temporadas 2009/10, 2013/14 e 2014/15.

Equipes pelas quais passou Thiago Neves em sequência:

Paraná (2003 a 2005), Vegalta Sendai-JAP (2006), Fluminense (2007 e 2008), Hamburguer SV (2008), Fluminense (2009), Al Hilal (2009/10), Flamengo (2011), Fluminense (2012 e 2013), Al Hilal (2013/14 e 2014/15), Al Jazira (2015/16) e Cruzeiro (2017).