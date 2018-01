Diretor de futebol do Cruzeiro, Marcelo Djian nega proposta do Grêmio por Raniel

Raniel tem 21 anos e deixou uma boa impressão em 2017 (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Poucos atletas deixaram o Cruzeiro no começo desta temporada, dentre eles o meia-atacante Alisson, que rumou para o Grêmio. Nessa relação com o time gaúcho, a Raposa mandou ainda por empréstimo o jovem Thonny Anderson, de 20 anos, que foi capitão da equipe no título do Brasileiro Sub-20. Para além desses jogadores, rumores noticiaram que um outro estaria na mira o tricolor: o atacante Raniel.

Em contato com a VAVEL Brasil, o diretor de futebol da Raposa, Marcelo Djian, afirmou que nenhuma proposta do time gaúcho chegou às mãos da diretoria celeste. Inclusive, o dirigente revelou que teve uma conversa com o diretor-executivo de futebol do Grêmio, André Zanotta, nessa segunda (22) e que o nome do atacante não foi mencionado.

"Cheguei a ver que falaram sobre isso [Raniel no Grêmio] hoje. Para nós, não chegou nada. O André [Zanotta] me ligou hoje [segunda] para resolvermos algumas questões da liberação do Thonny Anderson e não me falou nada do Raniel. Sendo bem sincero, o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta por ele agora", afirmou Djian.

No começo do ano, Raniel de fato entrou no radar do Grêmio. A Raposa contratou o lateral-direito Edílson junto ao tricolor gaúcho com a condição da ida de um atleta em troca. A equipe do Sul chegou a pensar em Raniel, mas o meia-atacante Alisson acabou indo. Depois disso, segundo Djian, o Grêmio não voltou a consultar a Raposa para contar com o atacante de 21 anos.

"O Grêmio teve interesse no Raniel durante a negociação do Edilson. Como Alisson aceitou, não teve mais nada sobre ele depois disso", pontuou Djian. Revelado pelo Santa Cruz, Raniel chegou a subir para o profissional do clube pernambucano, mas acertou com a base do Cruzeiro. Com isso, teve uma nova ascensão, mas na Raposa, e fez uma boa temporada em 2017 sendo uma das opções de Mano.

O jogador se lesionou na segunda partida da final da Copa do Brasil, em setembro, e atualmente está indo da transição para a preparação física. No ano passado, foram 23 jogos realizados e quatro gols marcados, deixando uma boa impressão no torcedor celeste quando solicitado pelo comandante cruzeirense.