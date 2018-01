Na agenda: Cruzeiro confirma estreia de lateral-direito Edílson para jogo contra Uberlândia

Foto: Divulgação/Cruzeiro

A torcida do Cruzeiro já teve a oportunidade de ver alguns dos reforços da equipe para 2018 em campo. O atacante Fred, o volante Bruno Silva e o lateral-esquerdo Egídio, três dos sete novos nomes para esta temporada, atuaram pela Raposa nos dois compromissos que a equipe já teve neste ano, contra Tupi e Caldense.

O próximo jogador a estrear pelo time será o lateral-direito Edílson, confirmado para o compromisso da equipe nesta quarta (24), às 21h45, contra o Uberlândia. Além ser seu primeiro jogo pelo time estrelado, o atleta atuará diante do torcedor celeste, uma vez que o duelo válido pela terceira rodada do Estadual será no Mineirão.

"O torcedor às vezes nem imagina o quanto, mas tem um papel fundamental para que jogue nosso time em cima das outras equipes que jogam contra nós no Mineirão. Já sofri jogando aqui e sei a força que a torcida do Cruzeiro tem no Mineirão. Tenho certeza que vamos usar isso a nosso favor e a torcida vai nos apoiar a temporada toda", comentou Edílson em coletiva na Toca.

Campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, o experiente jogador acertou com a Raposa este ano, numa troca que levou o meia-atacante Alisson ao tricolor gaúcho. Como disputou Mundial de Clubes em dezembro passado, o jogador terminou mais tarde a sua temporada e ganhou uns dias de folga do Cruzeiro no começo de 2018. Já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, Edílson está pronto, fisica e burocraticamente, para jogar pelo novo clube.