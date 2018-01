Campeonato Mineiro de 2018: tudo o que você precisa saber sobre Cruzeiro x Uberlândia

Foto: Lucas Bois/Light Press/Cruzeiro

Depois de empatar sem gols fora de casa com a Caldense, o Cruzeiro vai retornar ao Mineirão pelo Campeonato Mineiro. A Raposa tem um compromisso contra o Uberlândia nesta quarta (24), às 21h45, pela terceira rodada do Estadual, e espera contar com um bom público no Gigante da Pampulha mais uma vez.

A última parcial do clube, divulgada nesta terça, foi de 22 mil torcedores garantidos para o duelo. A Raposa montou um bom elenco para esta temporada e espera levar o Estadual deste ano, uma vez que não o conquista desde 2014.

O que vale?

Do primeiro ao sexto colocado da tabela do Mineiro, todos têm quatro pontos. Ocupando a terceira posição, o Cruzeiro pode chegar à ponta do torneio ao fim da rodada caso Atlético-MG e URT, respectivos líder e vice, tropecem para Villa Nova e Patrocinense. Até agora, a Raposa venceu o Tupi e empatou com a Caldense, tendo anotado dois gols.

O Uberlândia aparece na sétima posição, logo abaixo do 'grupo dos quatro pontos'. A equipe comandada pelo técnico Paulo Cezar Catanoce fez até agora dois jogos, com uma goleada por 5 a 2 sobre o Tupi e uma derrota por 2 a 0 para a URT. O time alviverde soma três pontos e tentará repetir a boa atuação que teve longe de casa na última rodada, quando venceu bem o Galo Carijó.

|| Cruzeiro

- Técnico: Mano Menezes

Pelo fato de a temporada ter começado antes do normal, o Cruzeiro tem rodado o seu elenco, assim como já sinalizou o técnico Mano Menezes. Com isso, Ariel Cabral retorna, ao passo que Lucas Romero e Judivan foram poupados. Para esta quarta, a grande novidade é o lateral-direito Edílson, que fará sua estreia com a camisa celeste, além do atacante Raniel, que não joga desde setembro do ano passado, quando lesionou as duas coxas na final da Copa do Brasil.

- Fique de olho: Fred

Contratado no fim de 2017 pelo Cruzeiro, o atacante Fred é a grande promessa de gols da Raposa para a temporada. O atleta ainda não balançou redes adversárias nas duas oportunidades que teve, contra Tupi e Caldense, e por isso existe muita expectativa em torno do primeiro tento em seu retorno. Como o Galo Carijó e a Veterana ficaram para trás, o Uberlândia será a primeira vítima do camisa 9?

- Desfalques: Sassá (recuperação de lesão no joelho); Dedé e Ezequiel (preparação física); Mancuello (ainda não foi inscrito no BID); Lucas Romero e Judivan (poupados); David (ainda não assinou).

-Pendurados: nenhum.

- Provável escalação: Fábio; Edílson, Manoel, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Fred.

|| Uberlândia

- Técnico: Paulo Cezar Catanoce

A equipe do Triângulo Mineiro está embalada pela grande vitória sobre o Tupi na última rodada, por 5 a 2. O técnico Paulo Cezar Catanoce tem praticamente toda a sua equipe à disposição. A exceção fica com o atacante Ricardinho, que permaneceu em Uberlândia aprimorando seu condicionamento físico - também não atuou contra o Galo Carijó.

- Fique de olho: Eliomar

Jogador que veste a camisa 10 do Uberlândia, o meia Eliomar promete façanhas para cima da marcação cruzeirense. O jogador é um dos principais armadores da equipe e agrega experiência ao grupo alviverde aos 30 anos. Em 2017, estava no Joinville, time pelo qual disputou a Série C do Campeonato Brasileiro.

- Desfalques: Ricardinho (aprimoramento físico).

- Pendurados: nenhum.

- Provável escalação: Felipe; Cesinha, Bruno Costa, Ferron e Estevam; João Paulo, Daniel Pereira, Alê e Eliomar; Danillo Bala e Deivison.

Números do confronto

Cruzeiro e Caldense já se enfrentaram 97 vezes. Ao todo, foram 59 vitórias celestes, 27 empates e 11 triunfos do time alviverde. A Raposa marcou 185 gols e sofreu 56. No Campeonato Mineiro, foram 83 jogos, com 53 vitórias do clube da capital, 23 empates e sete triunfos da equipe do Triângulo Mineiro.

Arbitragem

O duelo desta quarta será apitado por Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e Marconi Helbert Vieira.