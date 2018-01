Recordar é viver: relembre confrontos entre Cruzeiro e Uberlândia

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h45, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A história das duas equipes enquanto adversárias é longa, de quase 70 anos, rendendo 97 partidas. Foram 59 vitórias do time celeste, 27 empates e 11 triunfos do alviverde.

O primeiro jogo entre ambos foi em 1950, no antigo estádio Juca Ribeiro, que hoje serve a uma rede de supermercados. O Cruzeiro venceu o amistoso por 2 a 0, com gols de Stac (contra) e Sabu. A última partida foi pelo Campeonato Mineiro de 2017. O placar de 2 a 2 no Parque do Sabiá foi construído por Schumacher e Caio Dantas para o alviverde, e por Rafael Sobis e Ramón Ábila para o time celeste.

A VAVEL Brasil relembrou alguns jogos importantes entre Cruzeiro e Uberlândia. Veja abaixo!

Cruzeiro 0 x 2 Uberlândia – Campeonato Mineiro 1963

O primeiro jogo oficial entre as duas equipes aconteceu pelo Campeonato Mineiro de 1963. Curiosamente, foi a primeira participação da equipe alviverde em uma edição da elite estadual. Na época, as competições deixaram de ser regionalizadas e passaram a ser disputadas em todo o estado.

Jogando no Independência, o Uberlândia surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no dia 11 de agosto. Fazendeiro e Valtinho marcaram para o alviverde. Fazendeiro terminou como artilheiro do Campeonato Mineiro com 12 gols, ao lado de Viladonega, do Atlético.

Cruzeiro 6 x 0 Uberlândia – Campeonato Brasileiro 1978

Com uma chave cheia de times mineiros e do Nordeste, Cruzeiro e Uberlândia disputaram o Brasileirão de 1978 abrindo o torneio no grupo B. Nesse campeonato, a equipe alviverde fez sua estreia em uma competição nacional.

Jogando no Mineirão, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Uberlândia e fez 6 a 0 no time alviverde. Eli Mendes e Roberto César marcaram dois gols cada. Paulo e Nelinho completaram o placar.

Uberlândia 3 x 0 Cruzeiro – Taça Minas Gerais 1984

O ano de 1984 foi mágico para o torcedor alviverde. Campeão da Taça de Prata, correspondente à segunda divisão brasileira, o Uberlândia entrou com tudo na Taça Minas Gerais, torneio equivalente ao primeiro turno do Campeonato Mineiro. O time do Triângulo ficou invicto nas sete primeiras rodadas.

Entre essas partidas, teve o confronto contra o Cruzeiro. Jogando no Parque do Sabiá, o Uberlândia não teve conhecimento do adversário e emplacou 3 a 0 no time celeste com gols de Vivinho, Sergio Ramos e Geraldo Touro. Apesar da boa campanha da Taça Minas Gerais, o alviverde fez um péssimo segundo turno e terminou mal no torneio. A equipe cruzeirense foi campeã mineira derrotando o Atlético na final.

Cruzeiro 7 x 0 Uberlândia – Campeonato Mineiro 1992

O Cruzeiro disputou o Campeonato Mineiro de 1992 com vistas para a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Em meio à fase de quartas de final, onde os cruzeirenses enfrentavam o River Plate-ARG, o time celeste recebeu o Uberlândia, no Estádio Independência.

O técnico Jair Pereira mesclou titulares com reservas, e o resultado foi acima do esperado. O Cruzeiro emplacou 7 a 0 para cima do Uberlândia. Tôto marcou três gols, Betinho anotou dois, Afonso e Agnaldo balançaram as redes uma vez cada.

O Cruzeiro foi campeão mineiro ao vencer o América, além de faturar a Supercopa derrotando o Racing-ARG.