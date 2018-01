Em site oficial, clube argentino divulga acerto com Messidoro por empréstimo junto ao Boca Juniors

Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro

Relacionado pelo técnico Mano Menezes para o duelo do Cruzeiro contra o Uberlândia nesta quarta (24), o meia de Messidoro está de saída do clube mineiro. Emprestado à Raposa pelo Boca Juniors, o jogador será envolvido na negociação do time argentino com o Talleres pelo meia Emanuel Reynoso, de 22 anos.

A informação já vinha sendo divulgada na mídia argentina, mas foi confirmada pelo próprio Talleres na noite dessa terça. A equipe divulgou uma nota em seu site oficial, na qual informou sobre a transação e o envolvimento do jogador celeste.

"Informamos que, pelo relacionamento institucional e esportivo com o Club Atlético Boca Juniors, nosso jogador Emanuel Reynoso viaja para Buenos Aires na quarta-feira para cumprir a revisão médica após os termos de uma negociação muito importante na história de nossa instituição.

Uma vez terminados os exames médicos, os contratos serão assinados e o anúncio oficial será feito, que inclui o empréstimo do jogador Alexis Messidoro. Além disso, as porcentagens dos jogadores Juan Cruz Komar, Alejandro Maciel e Andrés Cubas.

A operação é realizada no âmbito da política institucional de avaliação de nossos jogadores, análise de desempenho, desenvolvimento profissional e projeção de crescimento patrimonial", informou.

O Boca Juniors ofereceu 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos do meia Reynoso, vai relevar uma dívida de 2,5 milhões de dólares que o Talleres tem com o clube xeneize por questões envolvendo empréstimos e vendas de atletas, e ainda o empréstimo de Messidoro.

Messidoro chegou ao Cruzeiro na metade do ano passado, envolvido na ida de Ramon Ábila para o Boca. Na ocasião, o meia foi emprestado à Raposa, que ainda teve paga uma dívida de 1,5 milhão de dólares (R$ 4,6 milhões de reais) junto ao Huracán pelo clube xeneize. A volta de Messidoro não influencia na transferência de Ábila ao Boca.

O meia fez apenas quatro jogos no ano passado com a camisa celeste e teve pouco espaço. Agora, com a composição de Thiago Neves, Robinho, Rafinha, Arrascaeta e Mancuello no meio-campo da Raposa, que tem ainda o volante Bruno Silva para atuar no setor, o atleta passou a ser a última opção do comandante cruzeirense.