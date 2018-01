Mano elogia atuação do Cruzeiro e brinca com espera por primeiro gol de Fred: "Vou dar a ele cinco jogos"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Após a vitória tranquila do Cruzeiro sobre o Uberlândia nessa quarta-feira (24), o treinador Mano Menezes gostou do que viu em campo. A Raposa apresentou um bom futebol contra a equipe alviverde, goleando o time do Triângulo Mineiro por 4 a 0. Em entrevista coletiva no Mineirão, palco do duelo, o treinador celeste comentou sobre a atuação e o entrosamento de seus comandados.

"A qualificação começa a ser percebida na variação de jogadas que tivemos. Melhorou o repertório, e era isso que nós queríamos. São jogadores que naturalmente se entendem em pouco tempo de clube. E isso tem a ver com a característica individual de cada um", pontuou.

Apesar do placar cheio, o Cruzeiro teve chances para fazer mais. O goleiro Felipe fechou sua meta em cabeçada perigosa de Rafinha e voleio de Fred no rebote, mesmo movimento que Arrascaeta arranjou ao mandar a bola direto para fora em outro lance. A Raposa marcou com Thiago Neves, Rafinha (2) e Rafael Estevam (contra), mas, para Mano, o marcador poderia ter sido ainda mais elástico. O treinador também comentou sobre rodar o time neste começo de temporada.

"Fizemos quatro, poderíamos ter feito seis, isso deixa bem clara a qualidade da equipe. Agora é fazer os ajustes que precisamos fazer, como recuperar alguns jogadores. Hoje o Edilson estreou e foi bem. Daqui a pouco teremos o Marcelo Hermes do outro lado, pois o Egídio jogou os três jogos. Vamos dar a condição de todos os jogadores irem se preparando, pois o grupo precisará de todos em boas condições", afirmou o comandante do Cruzeiro.

Em bom humor, o treinador celeste comentou sobre o primeiro gol de Fred em seu retorno ao elenco da Raposa ainda não ter saído - o camisa 9 já atuou em três partidas completas. "O Fred mesmo disse que em cinco partidas estará em forma. Vou dar a ele esses cinco jogos. Sobre o gol hoje, a culpa não é dele, é do Felipe que salvou as oportunidades criadas", comentou o técnico.

O próximo compromisso da Raposa será contra a equipe do Tombense, no sábado (27), às 19h. O jogo será disputado no Ipatingão. O Cruzeiro atualmente é o líder do Campeonato Mineiro.