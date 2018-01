Após vitória, Thiago Neves enaltece permanência no Cruzeiro: "Estou feliz demais com a decisão"

Foto: Washington Alves/Light Press

De goleada. Foi assim que o Cruzeiro venceu o Uberlândia, por 4 a 0, no Mineirão. Com o resultado, o time é líder do Campeonato Mineiro. Tendo o domínio da partida, a Raposa conseguiu criar boas chance.

O meia Thiago Neves não esconde o entusiasmo de ter balançado a rede e principalmente de poder permanecer na equipe celeste, que recusou a oferta de US $3,5 milhões (equivalente R$ 11 milhões) feita pelo Al-Hilal.

“Fico feliz por uma boa partida depois de uma estreia contra a Caldense um pouco abaixo, senti um pouco ritmo, mas hoje melhorei bem. Descansei muito. O time mereceu a vitória. Vai ser o primeiro gol de muitos, se Deus quiser”, falou.

O camisa 30 argumentou que não quis participar da negociação. Preferiu focar na sua performance para as partidas: “Eu não participei de nada, não quis participar. Estou concentrado no Cruzeiro, no jogo desta quarta-feira. Precisava fazer gol, precisava render melhor do que o jogo passado. Tenho pessoas que trabalham comigo para isso, para esses momentos. Estou feliz demais com a decisão”, concluiu

Por outro lado, o atacante Fred continua 270 minutos sem marcar. O camisa 9 garantiu que não falta empenho para assinalar o seu primeiro gol.

“Está teimando. Estou fazendo de tudo, bola na trave, pé, cabeça. Mas está bom, estou dando passe, movimentado bem, criando oportunidades. Quando começar a sair, vai desencantar”, informou.

Em campo durante as três primeiras rodadas do Estadual, destacou estar em forma, mesmo atuando no meio de semana: “Estou bem fisicamente. Apesar dos jogos quarta e sábado, com tempo menor de recuperação. A estrutura do Cruzeiro dá as melhores condições”, explicou.