Após vitória, Thiago Neves enaltece permanência no Cruzeiro: "Feliz demais com a decisão"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

De goleada. Foi assim que o Cruzeiro venceu o Uberlândia na noite dessa quarta (24), no Mineirão, ao aplicar 4 a 0 para cima do time alviverde. Um dos atletas que contribuiu com esse placar foi o meia Thiago Neves, que quase deixou o clube após receber proposta do futebol árabe. A Raposa recusou uma oferta de 3,5 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de reais) do Al Hilal, um pouco antes dele estufar as redes do Uberlândia.

O meia argumentou que não se envolveu na negociação e preferiu focar na sua performance para as partidas. “Não participei de nada, não quis participar. Estou concentrado no Cruzeiro, no jogo desta quarta-feira. Precisava fazer gol, precisava render melhor do que o jogo passado. Tenho pessoas que trabalham comigo para isso, para esses momentos. Estou feliz demais com a decisão”, concluiu

No Mineirão, o Cruzeiro conseguiu uma grande vitória. A Raposa abriu o marcador com gol contra de Rafael Estevam e ampliou com Thiago Neves e Rafinha (2). No caso do tento do camisa 30, foi uma belíssima cobrança de falta direto na meta de Felipe.

"Fico feliz por uma boa partida depois de uma estreia contra a Caldense um pouco abaixo. Senti um pouco ritmo, mas hoje melhorei bem. Descansei muito. O time mereceu a vitória. Vai ser o primeiro gol de muitos, se Deus quiser”, falou.