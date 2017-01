Figueirense encaminha classificação e elimina Portuguesa da Copa São Paulo

Antes da bola rolar para o duelo entre Portuguesa e Figueirense, a partida entre Juventus-SP e Sete de Setembro-AL abriu a segunda rodada no Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a bola rolando, o time da Mooca foi muito superior e venceu os alagoanos facilmente, pelo placar de 4 a 1, assim garantindo vaga antecipada na próxima fase da competição.

Os tentos da equipe paulista foram marcados por Barreto, duas vezes, Cadu e Motta. Enquanto Maxmillar anotou o gol de honra dos alagoanos. A vitória deixou a equipe do Juventus no conforto de jogar pelo empate na próxima rodada, quando enfrenta o Figueirense na mesma Rua Javari, às 16h (horário de Brasília), para garantir a primeira colocação do grupo. Mais cedo, às 14h, a já eliminada Portuguesa enfrenta o Sete de Setembro, dando início à última rodada da fase de grupos.

Figueirense abre o placar ainda no primeiro tempo

As duas equipes entraram pressionadas na partida, devido ao mau resultado no primeiro jogo precisavam fazer resultado se quisessem se manter vivas na competição de janeiro. Com isso, a Portuguesa até começou melhor na partida, pressionando a equipe catarinense.

Mas essa realidade logo mudou, e, aos 35 minutos de partida, o Figueira balançou a meta lusitana com gol de Madalena. Assim, os catarinenses foram para o vestiário com a vantagem no placar.

Lusa volta bem na partida, mas cede gols no final

Precisando reagir na partida, a equipe lusitana voltou melhor posicionada e soube aproveitar as chances que teve. Logo aos 12 minutos da segunda etapa, Rhuan aproveitou e cabeceou para o funda das redes, empatando a partida na famosa Rua Javari.

Porém, a reação do time paulista parou por aí, e com a equipe do Figueira dominando a partida, Igor aos 37 minutos tratou de colocar os catarinenses na frente do marcador novamente. Já aos 40 minutos, Caio fez mais um tento para o Figueirense e selou a vitória e a festa da equipe de Santa Catarina, que se mantém viva na competição e pode confirmar a classificação na rodada final do Grupo 28.