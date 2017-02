Marquinhos Santos admite situação ruim após derrota para Almirante Barroso

(Foto: Luiz Henrique / Figueirense)

O Figueirense voltou a tropeçar no Campeonato Catarinense. Fora de casa, em jogo válido pela quarta rodada do estadual, o time Alvinegro perdeu de virada para o Almirante Barroso pelo placar de 4 a 2. Anderson Safira, Diego Dolem, Jefferson Paulista e Abner marcaram para os donos da casa. Dirceu e Bruno Alves descontaram para o Figueirense.

Em quatro jogos pelo Campeonato Catarinense de 2017, o Figueirense possui duas derrotas, um empate e uma vitória. O time de Florianópolis soma apenas quatro pontos na classificação da competição e está na oitava colocação geral.

O início preocupante do Figueirense na temporada 2017 assusta o técnico do clube, Marquinhos Santos. O treinador vê o primeiro turno do estadual um pouco mais distante, mas ainda mantém esperanças em subir na tabela.

“Complicou no primeiro turno, tem que ser realista, tanto o Avaí quanto o Criciúma, estão em melhores condições por manterem elenco, mas não serve de desculpa para o Figueirense. Vamos correr atrás. Ainda temos confronto direto, primeiro Criciúma depois Avaí, então podemos tirar pontos e aproximar. Se tropeçarem ainda há chance de buscar o primeiro turno” – declarou Marquinhos Santos.

O time do Figueirense vem encontrando dificuldades na hora de propor o jogo neste início de temporada. Tanto no campeonato estadual quanto na Primeira Liga, os comandados de Marquinhos Santos só conseguem sair para o jogo quando estão atrás do marcador. Mesmo com a reformulação de elenco, Marquinhos Santos acredita que o Figueira não pode esperar para propor o jogo.

“Temos tido essa dificuldade, característica, que só tentamos jogar quando estamos atrás do placar. Não podemos esperar, por mais que seja inicio de temporada, o Figueirense com reformulação total, mas não podemos, com a camisa do Figueira, esperar para propor o jogo. Temos que ter força desde começo e trabalhar em função do resultado quando estiver à frente do placar”, avaliou o treinador.

Buscando melhorar seu rendimento no campeonato estadual, o Figueirense volta a campo no próximo domingo (12) às 19h30. Em casa o Figueira vai jogar o clássico diante do Criciúma, a torcida espara uma boa atuação do time Alvinegro neste duelo.