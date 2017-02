Em primeiro duelo da história, Rio Branco-AC e Figueirense medem forças pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (15) se inicia a caminhada de Rio Branco-AC e Figueirense na Copa do Brasil. A partida está marcada para às 23h30 (horário de Brasília) e 20h30 (horário local) na Arena da Floresta, capital do Acre.

Essa é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam, e em uma partida decisiva, já que na nova fórmula da competição, onde as duas primeiras fases será jogo único. O time acreano precisa vencer para avançar para a próxima fase, já a equipe catarinense, se classifica com vitória ou até mesmo com empate.

Participações das equipes na competição

Rio Branco

Essa é a 19ª participação do Rio Branco na Copa do Brasil, a ultima delas no ano passado, onde o Estrelão (como é chamado por seus torcedores) foi eliminado logo na primeira fase pelo Galvez-AC. Na partida de ida foi derrotado em casa por 1 a 0, no jogo de volta, empatou por 1 a 1, mas o empate não foi o suficiente para evitar a eliminação.

Em 2017, a equipe quer superar suas dificuldades, assim como em 1997, onde fez sua melhor campanha na competição chegando as oitavas de final.

Figueirense

O alvinegro vai para sua 16ª participação, e ano passado foi superado pela Ponte Preta pela terceira fase da competição. No primeiro jogo a equipe catarinense empatou em casa por 0 a 0, e no jogo de volta, deu vexame no Moisés Lucarelli, 5 a 0 para a macaca.

Em 2007 o furacão catarinense chegou perto do titulo, foi a final eliminando clubes como Náutico e Botafogo. Conquistou um grande resultado em pleno Maracanã no primeiro jogo da final, mas acabou ficando com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Fluminense em casa por 1 a 0. Com um empate o clube levantava a taça da competição naquele ano.

Para começar a temporada em grande estilo.

Em apenas 15 dias no comando do Estrelão, o técnico Cristian de Souza já tem um compromisso difícil em sua estreia. O Rio Branco fará seu primeiro jogo oficial no ano, e uma partida difícil, onde a equipe terá que bater o Figueirense, seu favoritismo, e a falta de ritmo do próprio time para passar de fase.

Cristian encerrou a preparação para a partida nesta terça-feira, sem um camisa 9 de ofício no elenco, o treinador vai apostar em uma postura defensiva, e quando tiver a bola, sair em velocidade para o ataque tentando surpreender o adversário.

“Vai ser nosso primeiro jogo, diferente do adversário que já disputou sete ou oito partidas, então isso pesa. O Figueirense é um clube de tradição, de anos de série A do Brasileiro, com folha de investimento muito maior, outro padrão. A gente sabe que nossos adversários são vários, mas um deles com certeza é a falta de ritmo e tempo de trabalho, mas a gente tenta atenuar isso, com muita informação, conversa, análise de vídeos com nossos treinos e jogos anteriores. Tento sanar com informação essa falta de tempo” – comentou o treinador.

Obrigação de vitória para amenizar pressão.

O Figueirense não iniciou bem a temporada, está em baixa no estadual. Mas a vitória por 4 a 2 contra o Criciúma na ultima rodada diante de seu torcedor, deu uma amenizada na pressão em cima do time e do técnico Marquinhos Santos.

Agora, respirando mais aliviado, mas ainda com uma grande pressão em cima da equipe, o Figueirense deixa o Campeonato Catarinense de lado e foca na Copa do Brasil. Afinal, uma derrota e a pressão volta a todo vapor pela eliminação na competição.

Após a viagem para o Acre, o Figueirense fez na tarde desta terça-feira (14), um trabalho no gramado da partida, na Arena da Floresta. Foi a primeira e única atividade antes do jogo desta quarta-feira. Apesar do trabalho feito no estádio, não se sabe se Marquinhos utilizará a mesma equipe que venceu o Criciúma final de semana.

Ausência mesmo fica por conta dos zagueiros Leandro Almeida e Marquinhos, que seguem no departamento médico, assim como o lateral-esquerdo Marlon. Uma das melhores e mais badalada contratação da equipe neste ano também não viajou, o atacante Zé Love permaneceu em Florianópolis para um trabalho de fortalecimento muscular com seu companheiro de ataque Elias.

Começando a criar uma identidade, o volante Juliano alerta o time, prega cuidado e atenção, pois sabe que a Copa do Brasil sempre tem surpresas, e o alvinegro não quer ser surpreendido.

“A Copa do Brasil é uma competição muito difícil, longa e equilibrada. Por isso precisamos ter atenção o tempo inteiro e fazer nosso jogo para sair com a classificação. Vamos em busca da vitória para passarmos à próxima fase da competição. É uma partida perigosa, mas temos que impor nosso ritmo do início ao fim” - alerta o volante.