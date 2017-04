Figueirense e Avaí empatam pela terceira vez no ano na despedida da Primeira Liga

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Grupo D da Copa da Primeira Liga 2017, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, SC. Público: 3.322 torcedores. Renda: R$ 40.810,00

No terceiro clássico de Florianópolis no ano, Figueirense e Avaí empataram novamente. No fechamento do Grupo D da Copa da Primeira Liga, os rivais ficaram no 1 a 1 no Estádio Orlando Scarpelli. Índio marcou para os mandantes e Rômulo fechou o placar para o Leão.

O Figueirense precisava de uma vitória por três gols de diferença e, com o empate, terminou na 3ª posição, com dois pontos. O Avaí foi o último, com um. Londrina, com nove, e Paraná, com quatro, seguem na competição.

Fechando o segundo turno do Campeonato Catarinense, os dois times entram em campo no domingo (23). O Figueirense recebe o Metropolitano, enquanto o Avaí joga fora de casa contra o Inter de Lages. Ambos os jogos às 16h.

Figueirense domina e larga na frente com gol no fim

Mesmo jogando com os titulares, o Avaí não conseguiu criar muito no primeiro tempo. Já o Figueirense, mesmo remontando seu time, com vários jogadores dispensados, criou as principais chances: foram 13 a 3 em finalizações para o Alvinegro nos 45 iniciais. Aos 6, em cobrança de escanteio de Yago, Hélder desviou de cabeça, e a bola passou com perigo à esquerda do gol.

Aos 11, novamente em bola parada, Yago cobrou a falta, Dudu desviou e novamente a bola passou perto do gol avaiano. Quatro minutos depois, Yago resolveu arriscar e fez Kozlinski trabalhar para evitar o gol.

Único com chances de classificação, o Figueira continuou pressionando. Aos 26, Hélder desviou bola chutada por Dudu e Kozlinski pegou em dois tempos. Cinco minutos depois, Índio cruzou para trás, Hélder fez corta-luz e Yago chegou finalizando, mas a bola desviou em Betão e saiu pela linha de fundo.

Sem inspiração, o Avaí pouco exigiu do goleiro Thiago Rodrigues, com uma postura muito defensiva e sem inspiração no ataque. Já o Figueira foi recompensado. Já aos 44, depois de ótimo passe de Dudu, Weldinho avançou pela direita e chutou cruzado. Kozlinski deu rebote e Índio tocou de pé esquerdo para abrir o placar e marcar seu primeiro gol como profissional.

Avaí melhora e busca empate

O segundo tempo teve paralisação de nove minutos logo no início, por conta de sinalizadores da torcida do Figueirense. No campo, o Figueira acabou cansando no decorrer da partida, e o Avaí acabou chegando com mais perigo.

Aos 15, depois de contra-ataque puxado pelo meio, Marquinhos lançou Rômulo, que ajeitou para Diego Jardel arriscar de fora da área, mas Thiago Rodrigues fez boa defesa. A única chance do Figueira no segundo tempo foi aos 19. Patrick recebeu de João Pedro na entrada da área e bateu no canto baixo, mas Kozlinski se esticou e salvou o Avaí.

As saídas de Diego Jardel e Judson para as entradas de Devid e Lourenço deram mais ânimo ao Avaí, que conseguiu seu gol na bola parada. Aos 34, em cobrança de escanteio de Marquinhos no meio da área, Rômulo antecipou Thiago Rodrigues e tocou de cabeça para empatar no Scarpelli.

Sem muitas forças, o Figueirense não conseguiu correr atrás do resultado no fim, e o Avaí se beneficiou, se aproximando de um segundo gol. Já aos 45, em ótima jogada pela esquerda, Capa recebeu passe de Rômulo de calcanhar, partiu para dentro da área e bateu cruzado, mas Thiago Rodrigues espalmou. No fim, mesmo após nove minutos de acréscimos, o terceiro clássico de Floripa em 2017 terminou outra vez em igualdade.