Figueirense bate Londrina para aliviar crise e deixa zona de rebaixamento na Série B

O Figueirense reencontrou a vitória. Oito rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro depois, o Alvinegro de Santa Catarina conseguiu derrotar o Londrina pelo marcador de 3 a 1 no estádio Orlando Scarpelli. Nesta terça-feira, na abertura da rodada, a noite esteve inspirada pelo lado dos mandantes, que abriram o placar com Zé Antônio de falta e ampliaram com o atacante Henan. Jonatas Belusso descontou, mas Robinho fez 3 a 1 em cobrança de pênalti no fim do jogo.

Com o tão sonhado triunfo, o Figueira avança aos 12 pontos e deixa a zona de rebaixamento por enquanto, a esperar o complemento da rodada. O primeiro time da zona é o ABC, com os mesmos 12. O Londrina se distancia das primeiras vagas e está no meio da tabela com 13 pontos.

O jogo foi movimentado no Orlando Scarpelli. Não demorou para o Figueirense botar o torcedor presente a seu favor. Zé Antônio cobrou falta com força e direção, acertou o ângulo e fez 1 a 0 aos 6 minutos de partida. Golaço dos alvinegros catarinenses! O Londrina deu a resposta minutos depois, quando o artilheiro Jonatas Belusso, detentor de 19 gols no ano, chutou e a bola beliscou o travessão antes de sair pela linha de fundo.

Em resposta dos alvinegros, o Figueirense atacou pela direita, Robinho tentou cruzar, foi bloqueado, a bola voltou para ele, que deu passe alto para Marco Antônio e o meia finalizou nas mãos do goleiro do Londrina. O momento inicial era do Figueira. Marco Antônio cobrou um escanteio, Bruno Alves cabeceou, mas mandou para fora, aos 15 minutos.

A partida decaiu em intensidade e ficava concentrada pelo centro de campo, com alguns erros de passe. O Figueia só voltou a finalizar a 28 minutos, quando Marco Antônio chutou colocado e colocou por cima da meta. Aos 36', foi a vez de jogada individual de Robinho, fez a finta em Airton, invadiu a área e chutou forte para César espalmar junto ao chão, em grande defesa.

O jogo prosseguiu com as investidas do Londrina sempre muito lentas, com a rodagem da bola, mas sem oferecimento de perigo à meta defendida por Thiago Rodrigues. O árbitro declarou a ida ao intervalo.

Expulsão e novas alternativas no jogo, mas vitória do Figueira

Na volta, o Figueirense teve a primeira chance a 8 minutos, com nova falta a ser batida. Os jogadores passaram pela bola e novamente Zé Antônio quis calibrar certeiramente, mas mandou a bola à esquerda da meta dessa vez. E a coisa ficou melhor aos mandantes da partida. Airton teve dificuldades o jogo inteiro para conter o flanco direito de ataque do Figueirense. Em uma das investidas do lateral Dudu, Airton o derrubou e o árbitro não quis conversa: cartão vermelho direto. Londrina com um a jogador a menos.

Robinho e Dudu quiseram seguir aproveitando, trabalharam lance a 16 minutos, mas a zaga cortou para escanteio. Na cobrança da direita, César defendeu o desvio, mas o árbitro viu falta no lance e paralisou. Mas em novo escanteio da direita, não teve quem impedisse: cobrança feita, cabeçada na área de Marquinhos e Henan apenas completou para encontrar as redes: 2 a 0.

Como reza a lenda que nem tudo são flores, o lateral Dudu, de grande atuação, sentiu lesão no fundo do campo e o Figueirense precisou forçar a troca. Além disso, o Londrina levantou bola na área e, aproveitando-se da arma que sobrava, o artilheiro Jonatas Belusso fez a dele. 2 a 1 no desconto e oitavo gol dele na Série B.

Passado o susto, o Figueirense ainda teve um pênalti para respirar aliviado. Robinho partiu para cobrança, chutou no meio da meta e abriu 3 a 1 aos locais, para finalmente selar o placar.