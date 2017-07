CRB mantém sequência positiva, vence e afunda Figueirense no Z-4 da Série B

CRB recebeu o Figueirense no estádio Rei Pelé nesta terça feira (11) e conquistou mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe agora conta com um histórico de 13 pontos em 5 jogos. Já o Figueira, sofreu a segunda derrota consecutiva e perdeu mais uma posição nesta 13ª rodada. A equipe alvinegra é a 18ª colocada com apenas 12 pontos. Já o CRB, com a vitória, ocupa a 6ª posição na tabela, com 20 pontos ganhos.

Figueirense volta a campo na próxima sexta (14) contra o Brasil de Pelotas, as 19h:15 no estádio Bento Freitas. A equipe do Galo joga em casa mais uma vez e recebe diante da sua torcida o Internacional no sábado (15) as 16h:30. As equipes tem disputa direta por posição. O colorado venceu nesta noite o Ceará e agora ocupa a 5ª posição na tabela com 21 pontos, apenas um a mais que o CRB.

Figueirense começa a partida pressionando, mas CRB define

O Figueira surpreendeu e começou a partida dando trabalho para o goleiro Edson, do CRB. Logo aos 3 minutos de partida o atacante Luidy recebeu na entrada da área do CRB e chutou rasteiro pra fora. Aos 6 minutos mais uma grande chance com Henan que mandou a bola levantada para a área mas encontrou o goleiro Edson que defendeu e afastou o perigo na área do galo. Mais algumas chances desperdiçadas pelo Figueirense, aos 9 minutos o CRB teve sua primeira chance com Zé Carlos, que disputou a bola com o zagueiro do Figueira que afastou o perigo pela trave esquerda do goleiro Saulo. O CRB continuou a pressão pelo lado direito com o lateral Marcos Martins, que já tem quatro assistências no Campeonato Brasileiro Série B.

Aos 16 minutos, após falta cobrada por Diego a bola bateu na coxa e depois no braço do lateral Weldinho, do Figueira, e os jogadores do galo ficaram pedindo penalidade máxima, mas o árbitro Pablo Alves do Santos marcou apenas escanteio para a equipe do CRB. Em seguida o Galo continuou na pressão e mandou mais uma defesa para o goleiro Saulo, em bola chutada após jogada trabalhada entre Zé Carlos e Diego. O time do Figueira marcou inteiro no seu campo de defesa e aguentou a pressão do CRB até lance aos 36 minutos do segundo tempo onde o Galo achou espaço para abrir o placar. Após um passe na medida de Danilo Pires, o meia Élvis marcou seu primeiro gol com a camisa do CRB, mandou no canto sem chance de defesa para o goleiro Danilo.

Aos 39', o goleiro alvinegro fez mais uma defesa importante no jogo. Impediu que o Galo ampliasse o placar no cabeceio do zagueiro Adalberto. No final da primeira etapa, já aos 44 minutos, Flávio Alberto marcou o segundo do CRB e garantiu a vitória parcial para o Galo. No rebote da falta batida por Diego, que bateu na trave, o zagueiro mandou para o fundo das redes. Após o gol o time alvinegro teve mais uma chance no escanteio mas a zaga do CRB brilhou mais uma vez e afastou sem dificuldade a bola.

A primeira etapa teve fim aos 47 minutos. O árbitro deu mais 2 minutos devido a discussão no lance em que os jogadores do CRB pediram pênalti. O meia Élvis elogiou o grupo e ressaltou a importância de que o jogo ainda teria mais 45 minutos e o Figueira tentaria reverter o placar "O importante não sou eu, e sim o grupo. Eu já trabalhei no Figueirense, sei bem que eles vão tentar o empate no segundo tempo, mas vamos voltar com a mesma atenção para sair com a vitória", disse o autor do primeiro gol do Galo.

CRB aguenta pressão e garante mais três pontos em casa

Figueirense voltou a campo com alterações. O técnico Marcelo Cabo tirou o meia Jorge Henrique e o lateral Weldinho para a entrada do atacante Marcus Índio e do meia Patrick, que logo no primeiro minuto foi advertido verbalmente pelo árbitro após falta em Diego do CRB. Élvis converteu a cobrança mas a defesa alvinegra foi eficiente e afastou. Aos 5 minutos o atacante Henan mandou forte para o fundo das redes e abriu o placar a favor do Figueira.

Após vacilo da zaga do Galo, Índio recebeu e passou para Henan, que marcou seu sexto gol na segundona e não deixou chances para o goleiro Edson Kolln. Aos 8 minutos, o CRB mostra que está a fim de jogo e o comandante Dado Cavalcanti tira Erick Salles para a entrada do atacante Mailson. Com 11 minutos de jogo, o Figueira teve uma grande chance de empatar o jogo após chute de Henan, que passou raspando a trave direita do guarda redes do Galo.

Autor do primeiro gol, Élvis teve mais uma chance de ampliar o placar para a equipe do Galo, aos 16 minutos, após uma cobrança de falta na linha da área adversária, desviada em Mailson e que consagrou o goleiro Saulo. Figueira continuou na pressão e aos 21 mais uma grande chance nos pés de Henan, que chutou forte e o goleiro mandou pra escanteio. Com 27 minutos de jogo, Rodrigo Souza, volante do CRB cometeu falta em cima do atacante Luidy. Em uma jogada ensaiada pela equipe alvinegra, Marquinho cabeceou a bola e arrancou uma grande defesa que resultou em mais um escanteio para o Figueirense. Após o lance, o goleiro Saulo caiu e o setor médico entrou em campo para atender o jogador. Somente aos 30 minutos o jogo recomeçou.

No fim da segunda etapa, o Figueirense continuava pressionando em busca do gol de empate. 1 ponto seria muito importante para a equipe que está tentando sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 43, porém, o CRB exerceu um dos poucos momentos de pressão nesta segunda etapa, arrancando uma grande defesa do goleiro Saulo. Após isso, uma sequência de escanteios para a equipe do Galo, mas sem resultados no placar. Jogando em casa, o CRB ainda teve o apoio da sua torcida, que incentivou e muito o time no segundo tempo. Os minutos finais da partida, que foi até os 49, foi morna e sem mais chances claras para ambos os times. Mais uma vitória importante conquistada pela equipe do Galo, que sonha com o G4. Já para o Figueirense, a derrota é mais um motivo de preocupação na zona de rebaixamento.

O meia Robinho, do Figueirense, falou sobre a partida e a situação do time no Campeonato "O nosso time começou bem, mas após os 15 minutos entramos na pilha do adversário e sofremos os gols. No final, conseguimos fazer um gol, mas não deu para empatar. Vamos trabalhar forte para tirar o Figueirense dessa situação" afirmou. Já o zagueiro do CRB comemorou a vitória e agradeceu a presença do torcedor "Jogo difícil, de bastante luta, no começo do segundo tempo a gente vacilou, sofreu o gol, mas a nossa torcida nos empurrou e nos levou à vitória", disse Adalberto.