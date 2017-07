Marcelo Cabo avalia positivamente garra e técnica dos jogadores contra Brasil de Pelotas

(Foto: Luiz Henrique / Figueirense F.C.)

A noite de sexta-feira foi de muito êxito para o Figueirense. Precisndo vencer após uma série de de duas derrotas consecutivas, a equipe catarinense foi à Pelotas, região sul do Rio Grande do Sul, para enfrentar o Brasil de Pelotas e saiu vitorioso. O placar da partida foi de 2 a 1 para o Figueira em pleno estádio Bento Freitas, e abriu a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017.

Para fugir do Z-4, apenas a vitória interessava à equipe do técnico Marcelo Cabo. O problema foi resolvido no primeiro tempo, e logo cedo. A qualidade do jogo era muito baixa. Erros de passe e falta de qualidade individual estavam levando o jogo pa ser truncado e difícil. Porém, aos 9 minutos, o atacante Robinho fez uma linda jogada individual, entrou na área e jogou colocou na "gaveta" de Marcelo Pitol. Mesmo com o gol, a partida continuava com baixa qualidade. O Brasil conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Aos 27, Wagner passou de calcanhar para Breno, levantou no segundo pau, Rafinha desviou e no rebote, Marcinho mandou para a rede. Mas a alegria pelotense durou pouco. Três minutos mais tarde, aos 30, Henan recebeu na área, girou e mandou no ângulo, recolocando o furacão catarinense mais uma vez na frente.

O segundo tempo foi de muita pressão do Brasil. O time da casa voltou disposto a colocar a igualdade no placar. Mesmo com um jogador a mais que o visitante. Tudo por conta da expulsão de Leandro Almeida. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo na partida e foi expulso de campo. As coisas pareciam mais fácil para o Brasil, mas não foi o que aconteceu. O Figueirense saiu de campo vitorioso após duas derrotas seguidas.

Na saída de campo o autor do primeiro gol avaliou a partida. O atacante Robinho elogiou o grupo, e agradeceu a garra e o empenho da equipe na partida. "Parabenizar o grupo, pela vontade (de vencer) desde o começo do jogo. Sabíamos que o jogo aqui iria ser muito difícil. Viemos, taticamente sabendo a maneira de como seria (a partida) e agradecer o grupo e a comissão técnica pela vontade e a entrega de todo mundo", enalteceu o atacante.

Após a partida, o técnico Marcelo Cabo destacou em entrevista o empenho de seus comandados. O treinador ainda comentou sobre combinação da vontade com a qualidade técnica. " Acho que foi a sequência do segundo tempo contra CRB, a gente precisava disso, falei na preleção. Não foi só garra, mas aliada a um bom jogo, técnico. A gente precisava ter boa estratégia e precisava guerrear, porque sabia como Brasil é forte em casa", analisou.

Cabo também falou sobre a escolha da manutenção de meninos da base na equipe, como Patrick e Ferreira, que responderam bem à oportunidade do treinador. "Parabéns ao departamento de base que prepara muito bem os jogadores. Gugu (Márcio Coelho) que faz transição, sempre me falou que, quando eu precisasse, poderia contar com eles. Quando liberei para jogar contra o Altético-MG (no Campeonato Brasileiro sub-20), já era para observar, e vi jogarem 90 minutos e me deu mais confiança para escalar. Estou há 30 só e ainda preciso conhecer o melhor de cada jogador. Quanto mais eu descobrir as características de cada, vamos ter uma melhor escalação", avaliou.

Marcelo Cabo finalizou fazendo uma convocação para a torcida do Figueirense. "Aproveito a oportunidade para convocar a torcida, precisamos deles, a torcida é nosso 12 jogador. O que eles verão no campo na terça é o que viram hoje na TV. Entrega, alma, precisamos disso para ter sequência de vitória", finalizou.

Com os três pontos, o Figueirense tem 15 pontos e está parcialmente na 16ª posição, pois Paysandu (17ª), Luverdense (18ª) e ABC (19ª) ainda não jogaram nesta rodada e podem ultrapassar o furacão catarinense. O próximo compromisso do alvinegro é na terça-feira (18) diante do Oeste, às 19:15, no estádio Orlando Scarpelli, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017.